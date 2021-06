Auf dem Weg zur Smart City steht Bangkok vor gewaltigen Herausforderungen im Verkehrswesen. Im Zeitalter der digitalen Transformation der Städte mausert sich die „Big Mango“ immer mehr zum Großlabor für urbane Mobilität: Elektrisch geht es zu Land und zu Wasser durch Thailands Hauptstadt. Sogar Tuk-Tuks düsen immer öfter emissionsfrei und vernetzt durch die Hauptstadt. Für sie gilt: Mitfahrer gesucht – und per App gefunden!

Im Rahmen des „Phuket Sandbox“-Modells können vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Touristen, die aus einem Land mit niedrigem oder mittlerem Corona-Risiko kommen, einen quarantänefreien Urlaub auf Thailands größter Insel verbringen. Die „Sandbox“ öffnet sich jedoch nur für Besucher, die damit einverstanden sind, dass sie während ihres gesamten Aufenthalts auf Thailands größter Insel von den zuständigen Behörden überwacht werden. Die ersehnte Auszeit in den Tropen setzt darüber hinaus die Erfüllung etlicher Auflagen und die strikte Befolgung der Covid-19-Vorschriften voraus. Die Redaktion kommt dem Wunsch vieler Leserinnen und Leser nach und hat eine Checkliste für die Einreise nach Phuket zusammengestellt: „Sandbox“ - kurz und bündig!

Vor drei Jahren bewegte das Höhlendrama von Thailand die Welt. Zwölf junge Fußballer und ihr Trainer waren rund zwei Wochen eingeschlossen – und überlebten am Ende wie durch ein Wunder. Noch heute wird die Story lukrativ vermarktet. Nur an der Höhle ist es still geworden.

Die Stadtverwaltung Pattaya löst ihre Versprechen an die Bevölkerung ein: Jomtien erhält im August eine grüne Lunge und zum Jahresende soll auch ein neuer Skatepark unter dem Bali-Hai-Flyover eröffnen. Freuen Sie sich auf illustre Nachrichten-Splitter aus Pattaya.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte! Forscher der Chulalongkorn-Universität in Bangkok trainieren sechs Hunde darauf, Personen mit Covid-19-Erkrankung am Geruch zu erkennen. Mehr dazu erfahren Sie in der Fotostre>Die indonesische Regierung will zehn „neue Balis“ aus dem Boden stampfen, um mehr Urlauber ins Land zu locken und der berühmten Insel Konkurrenz zu machen. Erfahren Sie mehr über das gigantische Tourismusprojekt.

Wenn die Nierenfunktion beeinträchtigt ist, z.B. durch Krankheit, kann es zu schweren Problemen für die Gesundheit kommen. Doch auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen – und zwar in Form eines regelmäßigen Nieren-Screening im Bumrungrad International Hospital in Bangkok.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über die Spendenübergabe der Christlich-Deutschen Schule Chiang Mai an die „Save Elephants Foundation“, Quallenalarm an den Stränden Hua Hins und Menüs zum Hören.

Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 02. Juli 2021.

