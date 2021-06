Die Zeiger ticken, der Countdown läuft – und Reisende aus aller Welt schauen gespannt auf Phuket. Die Urlaubsinsel im Süden Thailands ist das erste Reiseziel des Landes, dass sich am 1. Juli im Rahmen des „Phuket Sandbox“-Modells für internationale Touristen mit vollständiger Covid-19-Impfung öffnet. Ein kniffliger Drahtseilakt: Trotz offener Tore zum Paradies soll die angriffslustige Corona draußen bleiben. Wir haben für Sie den Drahtseilakt Phuket-Öffnung näher beleuchtet.

Das thailändische Gesundheitsministerium hat zum Plan der Stadt Pattaya Bedenken geäußert, ab Oktober geimpfte ausländische Urlauber ohne Quarantäne im Rahmen der Kampagne zur Öffnung der Touristenmetropole Pattaya Move On willkommen zu heißen. Wieso, weshalb, warum? Das erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Kalt, grau und feucht, wahrlich ungemütlich. So beschreiben viele Leserinnen und Leser einen typischen Regentag in ihrer fernen Heimat. Anders in Thailand: Während der Begriff „Regenzeit“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz meistens negativ besetzt ist, schwärmen Kenner des Königreichs hierzulande von ihren vielfältigen Vorzügen. Freuen Sie sich auf eine Liebeserklärung an die Monsunzeit.

Vor wenigen Tagen fiel der Startschuss zur Impfkampagne der Regierung in Pattaya. Sonthaya Khunpluem, Bürgermeister der Ostküstenmetropole nutzte die Gelegenheit, um sich bei dem am Limit arbeitenden medizinischen Personal des Pattaya City Hospital in der Soi Buakhao – eines der Covid-19-Impfzentren der Stadt – für seinen unermüdlichen Kampf gegen Corona zu bedanken. Mehr dazu in einer Bilderstrecke.

Vor 75 Jahren wurde S.M. Bhumibol Adulyadej König von Thailand. Bhumibol Adulyadej war vom 9. Juni 1946 bis zu seinem Tod am 13. Oktober 2016 König von Thailand, der neunte aus der Chakri-Dynastie. Er war seinerzeit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt und der am längsten amtierende Monarch in der Geschichte Thailands. In der neuen Ausgabe finden Sie eine Hommage an König Bhumibol Adulyadej.

Sie planen einen Ausflug oder Wochenend-Trip nach Hua Hin? Wir stellen Ihnen unsere persönlichen Top-Acht-Sehenswürdigkeiten im königlichen Seebad vor, die Sie auf jeden Fall besuchen sollten.

Nicht Sonne, Strand und Meer allein, sondern in Kombination mit einem reichen kulturellen Erbe, das sowohl chinesische, malaysische als auch indische Einflüsse aufweist, machen den unverwechselbaren Charme Phukets aus, der Touristen aus aller Welt in seinen Bann zieht. Ein multikultureller Mix, der sich auch in der lokalen Baba-Peranakan-Küche widerspiegelt, zu deren Fans nicht nur die Restaurant-Tester des Guide Michelin gehören, sondern neuerdings auch die Macher des internationalen Reise- und Tourismusportals Travelindex.com. In der Neuauflage der „Top 25 Restaurants Asia Series“ wird Phuket als neunte Gastronomie-Destination gelistet – pünktlich zur Wiedereröffnung der Inselprovinz für den internationalen Tourismus.

Die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai (CDSC) ist nicht nur für ihr exzellentes deutschsprachiges Ausbildungsangebot bekannt, sondern auch für ihr Engagement. Nachdem die internationale Schule im Vorjahr die lokale Thai-Community und ein Waisenhaus unterstützt hat, entschied sie sich dieses Jahr für ein Hilfsprojekt für Chiang Mais Elefanten. Warum es um Thailands Dickhäuter in der Covid-19-Krise besonders schlecht gestellt ist, erläutert die CDSC im Editorial „Dumbo droht der Hungertod“.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über das Covid-19-Sorgenkind Südostasien, Corona-Impfstoffe der nächsten Generation, eine Hochzeit im Isaan und seltsames Reisen in Covid-19-Zeiten.

