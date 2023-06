Rettet Nemo! – Im Pixar-Animationsfilm ist die Suche nach einem Clownfisch erfolgreich, in freier Natur bleibt sie oft vergeblich. Denn nach dem enormen Erfolg des Blockbusters „Findet Nemo“ wurde eine Vielzahl der putzigen echten Clownfische, auch Trauerband-Anemonenfisch genannt, gefangen und an Aquariumsbesitzer verkauft. Ein Projekt auf der Andamanensee-Insel Koh Phi Phi im Süden Thailands soll ihren Bestand sichern.

Getrübte Freude – Am 22. Mai feierte die Welt den Internationalen Tag der Biodiversität. Pünktlich dazu gab es gute Nachrichten: Rund um den mächtigen Fluss Mekong wurden 380 neue Arten entdeckt. Aber die Freude ist getrübt.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Ungerecht nicht artgerecht – Das Schicksal des Gorillas Bua Noi in einem Horror-Zoo in Bangkok bewegt seit Jahren die Gemüter. Die Schauspielerin Felicitas Woll hat sich mit einem emotionalen Schreiben an die Betreiber gewandt.

>> Download PDF-Ausgabe<<

In Pattaya jagt ein Festival das andere – Pattaya trotzt der Regenzeit und hat für den Monat Juni gleich eine ganze Reihe vielversprechend klingender Großveranstaltungen im Seebad angekündigt, die den Tourismus in der Nebensaison ankurbeln sollen und unterhaltsame Aktivitäten für jeden Geschmack bieten.

Hunderte von wahnsinnig kleinen Bananen – Unser Gartenkolumnist Hans Fritschi berichtet über lokale Thai-Bananen und Gänsesorgen im Discovery Garden Pattaya.

CDSC-Wald gewinnt IHK-Wettbewerb – Die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai (CDSC) gewinnt den 2. Platz beim Auslandsschulwettbewerb der deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) mit dem CDSC-Waldprojekt. Erfahren Sie mehr!

Urlaub unter Haien – Haie üben auf Menschen eine gewaltige Faszination aus. Vielen machen die Raubfische Angst – beflügelt von Steven Spielbergs Horror-Thriller „Der Weiße Hai“ aus dem Jahr 1975. Die Unterwasserräuber haben einen Ruf als kaltblütige Killer. Doch die Statistik spricht eine andere Sprache: Den unzähligen Haien, die die Meere bevölkern, stehen pro Jahr nur ein paar Dutzend Angriffe auf Menschen gegenüber – die wenigsten davon tödlich.

Wirtschaftswunder auf der Titanic? – Rechtsanwalt Christian Rasp präsentiert einen Gastbeitrag in der Reihe „Nachgefragt“ zu aktuellen politischen Fragen in Deutschland.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Events, Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie die nächsten Folgen des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 9. Juni 2023