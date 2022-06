Urlaubserlebnis Monsun – In den Monaten Juni bis Oktober ist Regenzeit in Thailand, eine Jahreszeit, die durch hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von ca. 32°C geprägt ist. Kenner des Königreichs schwärmen von den vielfältigen Vorzügen der Monsunzeit. Meistens ergießt sich der Himmel nur für ein bis zwei Stunden, während für den Rest des Tages mit viel Sonnenschein gerechnet werden darf – einschließlich saftiger Sonnenbrände. Jede Menge Insidertipps zur Regenzeit-Realität in allen Landesteilen!

Lockerung vom 1. Juni „bedeutungslos“ – Die Betreiber von Nachtlokalen in Bangkok haben ihre Enttäuschung und Frustration über die eingeschränkten Öffnungszeiten geäußert, nachdem viele ihre Lokalitäten am 1. Juni 2022 wiedereröffnet haben. Die Gründe.

Neuen Lebensraum schaffen – Künstliche Riffe, die vor neun Jahren im Golf von Thailand um Koh Phangan in der Provinz Surat Thani angelegt wurden, haben der Meeresfauna in diesem Gebiet einen erheblichen Aufschwung beschert. Erfahren Sie mehr über das „Rig-to-Reef“-Projekt.

Österreichs neuer Botschafter in Pattaya – Österreichs designierter Botschafter Wilhelm Donko ist mit seiner Frau Yan am 1. April 2022 in Thailand angekommen. In Pattaya besuchte er kürzlich den österreichischen Generalhonorarkonsul Rudolf Hofer.

Schlemmer- und Biker-Träume – Im Mai strömten Motorradfahrer und -fans im Großraum Pattaya gleich zweimal zum The Bikers Café Thailand in Sattahip, wo am 15. Mai 2022 das dreijährige Jubiläum des beliebtesten Motorradthemenrestaurants der Ostküste gefeiert und am 19. Mai 2022 mit dem „Honda Meet“ der nächste Motorrad-Themen-Event ausgerichtet wurde. Ein Rückblick auf zwei fantastische Events.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Die Essenz von Steinen – „Mai Tai“ war gestern. Bartender kreieren heute innovative Cocktails mit Aromen, die unvergessliche Geschmackserlebnisse bieten – und Zutaten, die man in Drinks nicht vermuten würde. Mixology ist gleichzeitig Kunst und Wissenschaft. Wohin steuert Bangkoks Barkultur?

Urlaub in Hua Hins Sunshine Hills – Das Wasser des Pools plätschert, Tropenvögel trällern ihr unverwechselbares Lied, Palmwedel wiegen sich sanft im warmen Wind. Tausende deutschsprachige Touristen träumen vom Urlaub in Thailand. Sie sehnen sich nach nie enden wollende Sommertage und die Freude am Müßiggang in einem Luxuriösen Hotel. Ein Traum, den sich auch budgetorientierte Reisende erfüllen können – und zwar zum attraktiven „Sunshine“-Preis!

Neuer Geschäftsführer im Swiss Helping Point – Anfang März übernahm Beat Amrein die Geschäftsführung des Swiss Helping Point in Bangkok. Wir stellen Ihnen den Schweizer Geschäftsmann vor.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter ein Bericht über den Scheideweg des Ballermannes, ein Ratgeber zum sicheren Mobilebanking und eine Bewertung von „Das eine Leben“ – das neue Album von Marius Müller-Westernhagen.

Freuen Sie sich auch auf den nächsten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und der Gartengeschichten von Hans Fritschi.

Die Druckausgabe FA12/2022 erscheint am Freitag, 3. Juni 2022