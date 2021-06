Neben den tückischen Coronaviren stellt auch die nahende Regenzeit die Gesundheit der Menschen in Thailand auf die Probe. Dann nämlich haben sogar in den Tropen Erkältung, Husten und Schnupfen wieder Hochsaison. Kommt man klitschnass vom Regen in ein klimatisiertes Gebäude, hat man schnell eine Erkältung weg. Umso besser, dass derzeit die Fruchtsaison in vollem Schwung ist und für ordentlich Nachschub an tropischen Immun-Boostern sorgt. Wir haben für Sie eine Übersicht zum Früchtedoping für die Abwehr zusammengestellt.

Die Tourism Authority of Thailand (TAT) befindet sich in der Vorbereitungsphase des Amazing Thailand Grand Sale 2021. Die Preisschlachtaktion, die Saisonschlussverkäufen in der deutschsprachigen Heimat ähnelt, war in Vor-Corona-Zeiten bei internationalen Touristen sehr beliebt, die Markenmode, Hotelübernachtungen, Spa-Behandlungen und vieles mehr zum Schnäppchen-Preis ergatterten und dem Einzelhandel damit traditionell hohe Einnahmen bescherten. Ein Ausblick auf die Höhepunkte, die für Kaufrausch in der Corona-Flaute sorgen sollen.

Einen Monat vor dem Start der Phuket Sandbox, ein touristisches Pilotprojekt zur Öffnung des Landes für internationale Besucher, wurden auf Phuket wurden etliche Geschäftsschließungen zur Covid-19-Prävention wieder aufgehoben, währenddessen der Zutritt auf die Insel jedoch strenger kontrolliert wird. Zurück zur neuen Normalität auf Phuket – eine Übersicht.

Auch in Pattaya geben lokale Unternehmen ihr Bestes, um ihr Alltagsgeschäft den Anforderungen der neuen Normalität anzupassen. Mit welchen innovativen Ideen Shopping Malls der Corona-Pandemie begegnen, erfahren Sie in einer Fotoübersicht. Redaktionsleiter Björn Jahner schaute außerdem im Geschäftssitz von der CTA Group of Companies vorbei, um sich von den dort ergriffenen Maßnahmen zur Covid-19-Prävention zu überzeugen.

Wer lange Jahre gearbeitet hat, freut sich auf den verdienten Ruhestand. Ganzjährig angenehme Temperaturen, günstige Lebenshaltungskosten und erstklassige medizinische Versorgung werden von vielen Rentnern als Gründe benannt, warum sie ihren Lebensabend unter der Sonne Thailands verbringen möchten. Speziell auf die Anforderungen und Wünsche deutschsprachiger Senioren eingestellt hat sich die Udomsuk and Home Co., Ltd., die in Pattaya vier Siedlungen für mobile Rentner betreibt. Erfahren Sie mehr über das Konzept Nachbarschaftshilfe statt Betreutes Wohnen für mobile Senioren in Pattaya.

Nach medizinischem Personal und Beamten im öffentlichen Dienst soll ab dem 7. Juni auch die breite Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft werden. Eine illustre Bilderstrecke informiert über die Vorbereitungen zum staatlichen Covid-19-Impfprogramm in Bangkok.

Als Thailands königliches Seebad genießt Hua Hin per se einen exklusiven Ruf, weshalb der Badeort nicht nur bei Urlaubern, sondern auch bei immer mehr wohlhabenden Rentnern aus deutschsprachigen Ländern sehr beliebt ist, die ihre „goldenen Jahre“ in einem luxuriösen Umfeld unter der Sonne der Tropen genießen möchten. Auf ihre Wünsche und Bedürfnisse hat sich Homeland Hua Hin eingestellt, eine Wellness-Residenz, die Ruheständlern ein neues Lebensgefühl bietet. Der deutsche Immobilienberater Michael Vender, der für das Konzept und Design von Homeland Hua Hin verantwortlich zeichnet, stellt der Leserschaft das neueste Ruhestandsprojekt in Hua Hin vor.

Das Chiang Mai Provincial Public Health Office hat einen englischsprachigen Leitfaden veröffentlicht, in dem in einfachen Schritten erklärt wird, wie in der Nordprovinz lebende Ausländer sich für einen Impftermin im Rahmen des staatlichen Impfprogramms registrieren können. Alles, was sie zur Corona-Impfung für Ausländer in Chiang Mai wissen müssen, erfahren in einem praktischen Überblick.

Beim Phi-Ta-Khon-Festival im Bezirk Dan Sai in der Nordostprovinz Loei sind die Geister los – in diesem Jahr von Freitag, 11. Juni bis Sonntag, 13. Juni 2021. Warum, wieso oder weshalb? Das erfahren Sie in der Rubrik „Rund ums Reisen“.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über eine neue Studie zur Bevölkerungsdichte der vormodernen Megacity Angkor Wat, über Forschungsergebnisse über das hohe Covid-19-Sterberisiko bei Fettleibigkeit, über den Zusammenhang zwischen Long-Covid und Fatigue, über Online-Sprachkurse in Lockdown-Zeiten sowie Hans Fritschis geplanter Flucht vor der thailändischen Corona-Ödnis.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 04. Juni 2021.

*** Hier geht es zum Download ***