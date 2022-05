Geburtstag Ihrer Majestät – Am Freitag, 3. Juni 2020 feiert die thailändische Nation den 44. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida. Die Gemahlin Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) ist seit dem 1. Mai 2019 die Königin von Thailand. DER FARANG wünscht Königin Suthida alle Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und ein langes Leben.

Maritime Erlebniswelten in Pattaya – In der Touristenmetropole werden Einkaufszentren genauso wenig nur aufs Shopping reduziert wie Gastronomiebetriebe lediglich aufs Essen. Beide Orte sind immer öfter als Erlebniswelt für die ganze Familie konzipiert, wie der kinderfreundliche Beachclub „Fat Coco“ (im Bild) an der Beach Road und das in Naklua entstehende „Wongamat Beach Village“ der Central Group. Erfahren Sie mehr über den Wandel im Norden der Stadt!

Die besten SUP-Spots – Stand-up-Paddling, kurz SUP, ist in Thailand zu einem Trend geworden. Kein Wunder, denn auch Ungeübte kommen mit dem Board schnell zurecht. Besonders bei umweltbewussten Reisenden wird der Trendsport immer beliebter, denn für dessen Ausübung braucht man nichts weiter als ein Brett und eine schöne, natürliche Umgebung. Eine Übersicht zu den besten SUP-Spots in Thailand.

Pattayas schleppender Neustart – Die Resonanz auf das zurückliegende lange Feiertagswochenende (13. bis 16. Mai 2022) war in Pattaya gering. Der anhaltende Wirtschaftsabschwung machte bei vielen Inlandsreisenden die Urlaubspläne zunichte, weshalb die lokale Tourismusbranche auf die allmähliche Rückkehr der internationalen Touristen angewiesen ist. Eine Situationsbeschreibung.

Bangkok im demografischen Wandel – Thailands Kapitale sieht sich mit einer zunehmend alternden Gesellschaft konfrontiert. Mit einer Fotoserie stellen wir Ihnen verschiedene Projekte vor, mit denen Senioren besser in die Gesellschaft integriert werden sollen.

Phuket will Klasse statt Masse – Die Insel Phuket in der Andamanensee im Süden des Landes will im vierten Quartal 1 Million – und im gesamten Jahr 3,5 Millionen – ausländische Touristen anziehen, nachdem die lokale Reisebranche im Zuge der Lockerungen der Einreisebeschränkungen positive Anzeichen für die Rückkehr internationaler Touristen auf dem größten Eiland des Königreichs verzeichnet hat. Die touristische Neuausrichtung der „Perle der Andamanensee“ legt den Fokus auf „Klasse statt Masse“.

Buchstabensuppe, Zahlensalat – „Sag mir, was auf dem Heck steht, und ich sage Dir den Autonamen“ – was so einfach klingt, setzt beim Autohersteller eine gute Planung voraus. Manche hatten schon Pech bei der Wahl des Namens, andere wiederum gehen mit bestimmten Systemen auf Nummer sicher. Ein Insiderbericht.

Grillst Du noch oder smokst du schon? – Smoken liegt 2022 im Trend. Dafür kommen Räucher-Holzchips zum Einsatz, die Fleisch, Fisch und Gemüse einen besonderen Geschmack verleihen. Räuchertools lassen sich dabei auch selbst herstellen. Erfahren Sie nützliche Räuchertipps und wo man die größte Grill-Auswahl Pattayas findet.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe den vierten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und spannende Gartengeschichten aus Hans Fritschis Discovery Garden Pattaya.

