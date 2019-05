Ein Rucksack mit Proviant, ein vollgetanktes Bike und die Straβe – mehr braucht es nicht für ein unvergessliches Urlaubserlebnis im hohen Norden von Thailand. So ist besonders die Gegend um Chiang Mai mit ihrer bergigen Landschaft und ihren gut ausgebauten Straβen geradezu prädestiziniert für spannende Motorradtouren. Folgen Sie Reiseautorin Konstanze Moos – Mit dem Bike durch den Norden.

Airbnb boomt. Auch wenn der Community-Marktplatz für Reservierung und Vermietung von Unterkünften in Thailand im Schatten der Legalität agiert, buchen so viele Urlauber wie nie zuvor über die Online-Plattform. Erfahren Sie, weshalb dennoch ganze Regionen im Königreich vom Airbnb-Service profitieren. Eines sei vorweg verraten: Unentdecktes wird populär...

Die Hausbooten ähnelnden Rafts sind in Kanchanaburi nicht wegzudenken. Ihr Boom bringt jetzt jeddoch die Provinzverwaltung auf den Plan, die Zahl der Anbieter zu regulieren. Weshalb davon Touristen profitieren erklärt der Artikel Ordnung – auch auf dem Fluss.

Keine Frage, Biker-Treffs oder Cafés gibt es im Groβraum Pattaya wie Sand am Meer. Das brandneue The Bikers Café Thailand vor den Toren der Touristenmetropole ist anders. Genauer gesagt: Erfrischend anders. Oder auf den Punkt gebracht: Das erste seiner Art! Wir stellen Ihnen den neusten Ausflugstipp im Artikel PS im Kopf, Benzin im Blut vor.

Grüne Laternen verbinden wohl die wenigsten mit einem Rotlichtviertel. Weshalb aber genau diese im Prostitutionsgewerbe Bangkoks bis 1960 eine ganz besondere Rolle spielten, erklärt Redaktionsleiter Björn Jahner im Artikel Grüne Laternen gegen Prostitutionsverbot.

Von Kafae Boran über Bubble Tea zum Chiang Mai Premium: Thailands Kaffeekultur ist nahezu unbekannt. Völlig zu Unrecht findet Autor Kuno Paulus und berichtet über den Kaffeeanbau im hohen Norden.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem der wahre Luxus auf Flugreisen, Teddybären-Füllstoff vom Baum in Hans Fritschis Discovery Garden und extra viele Kurznachrichten und Reisenews aus allen Landesteilen!

