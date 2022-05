Von: Björn Jahner | 04.05.22

Wieder Leben auf Pattayas Kiez – In der Walking Street wird wieder getanzt und gefeiert – die Partygänger und Touristen haben den weltberühmten Brennpunkt des thailändischen Nachtlebens zurückerobert. Bereits Ende April waren die Nachtclubs und Stangentanzschuppen im Strip brechend voll, als ob es Corona nie gegeben hätte. Junggesellenabschiede, Kieztouren, Partys: Dank der Lockerung der Einreisebeschränkungen pulsiert die „Goldene Meile“ schon wieder fast so wie vor der Pandemie.

Testfreie Einreise nach Thailand – Die Abschaffung des unpopulären „Test & Go“-Modells und die Lockerung der Einreisebestimmungen ab dem 1. Mai 2022 werden von Touristen durchwegs positiv aufgenommen. Nach den neuen Bestimmungen müssen vollständig geimpfte Reisende bei ihrer Ankunft in Thailand weder einen RT-PCR-Test absolvieren noch eine Übernachtung in einem SHA+-Hotel zum Abwarten auf das Testergebnis buchen.

Raketen für den Regengott – Zum Ende der Trockenzeit wird in Yasothon im Nordosten des Landes das Raketenfestival „Bung Ban Fai“ gefeiert. Auch dieses Jahr verwandelt sich die Stadt nahe der laotischen Grenze wieder drei Tage lang in einen der außergewöhnlichsten Jahrmärkte Thailands – gefeiert wird von Freitag, 13. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022.

Die Isaan-Küche im weltweiten Rampenlicht – Vier nordöstliche Provinzen Thailands – Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Udon Thani und Khon Kaen – werden in den neuen Michelin Guide Thailand 2023 aufgenommen, der Ende dieses Jahres erscheinen wird.

Pattaya erwartet steigende Besucherzahlen – Die Ostküsten-Metropole bereitet sich nach der Aufhebung des „Test & Go“-Einreisemodells am 1. Mai 2022 auf einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen vor.

Neues Aufbegehren in Bangkok – Der Monat April in Bangkok stand ganz im Zeichen von Demonstrationen ganz unterschiedlicher Aktivistengruppen. Eine-Foto-Strecke.

Wissenschaft interessiert sich für das Leben der Expats in Pattaya – Der Ethnologe, Wirtschafts- und Regionalwissenschaftler Dr. Gunnar Stange erschien Ende März im deutschen Begegnungszentrum (BZ) in Naklua und bat darum, Besucher im Rahmen einer standardisierten Umfrage interviewen zu dürfen. Im Magazin DER FARANG erzählt er über das Projekt.

Naklua ist ready for take-off – Es mag zunächst wie Zukunftsmusik klingen: Urlaub im Weltall. Doch genau das soll Touristen in Pattaya bereits ab dem 1. August dieses Jahres im Grand Centre Point Space Pattaya – unweit des Delfin-Kreisverkehrs – geboten werden oder zumindest das Gefühl von einer Reise zu den Sternen.

Blitzendes Chrom und unverkennbarer Sound – Es ist inzwischen einer der bekanntesten Motorradfahrer-Treffpunkte an der Ostküste des Golfs von Siam: Das The Bikers Café Thailand in Sattahip. Am letzten April-Sonntag rollten rund 300 Biker verschiedener Couleur mit ihren Maschinen zum zweiten Motorrad-Themen-Event – Harley-Davidson Meet – des Ausflugslokals.

Baumwolle: Tolle Blüte, nützliche Fasern – Gartenkolumnist Hans Fritschi stellt eine interessante Gartenpflanze vor, die man in Thailand in Kübeln auch auf dem Balkon oder der Terrasse ziehen kann.

Zehn Handymythen im Check – Von vermeintlicher Explosionsgefahr an der Tankstelle bis hin zu potenziell abstürzenden Flugzeugen. Viele Handymythen halten sich hartnäckig. Zurecht?

Der älteste, höchste und stämmigste – Sie können extremsten Wetterbedingungen und Natur-gewalten standhalten. Vom Hochgebirge in Kalifornien bis zu den Seychellen im Indischen Ozean: Mancher Baum wartet mit einem mächtigen Rekord auf.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe den drittenTeil des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA10/2022 erscheint am Freitag, 6. Mai 2022