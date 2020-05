Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA10/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Miteinander auf Distanz: Distanzlinien und Kreuze bestimmen derzeit den Alltag der Menschen in Thailand. Ob in der Metro, im Baht-Bus oder vor der Supermarktkasse: Die Markierungen zum „Social Distancing“ sind aus dem städtischen Leben in Corona-Zeiten nicht wegzudenken. Da sich das Virus über Tröpfchen-Infektionen verbreitet, also beim Sprechen, Niesen und Husten, ist Abstand halten das Gebot der Stunde, um Infektionen zu verhindern.

Damit Urlauber und Residenten in Thailand den Durchblick im thailändischen Corona-Maßnahmen-Dschungel behalten, präsentiert DER FARANG einen Überblick, welche Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung von SARS-CoV-2 (COVID-19) gelockert wurden.

Es ist ein Zeichen der Liebe und des Respekts den Einheimischen gegenüber: Auf Koh Phi Phi im Süden des Landes haben sich ausländische Touristen bei den Lokalbehörden und der thailändischen Bevölkerung für ihre Gastfreundschaft und Hilfe in Krisenzeiten bedankt, nachdem sie aufgrund von Flugstreichungen inmitten des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie auf dem Eiland gestrandet sind. Wir berichten über die lobenswerte Aktion.

Im Rahmen der Notstandsgesetzgebung unterliegen fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens strikten Beschränkungen, die auf eine deutliche Erhöhung der sozialen Distanz zwischen den Menschen abzielen. Durch die temporäre Schließung von Bars, Restaurants, Hotels, Einkaufszentren und vielen weiteren touristischen Einrichtungen hat sich Thailands bekanntestes Touristenziel in eine verlassene Geisterstadt verwandelt. Wir nehmen Sie mit auf einen Abendspaziergang durch Pattaya in Corona-Zeiten.

Wie in vielen anderen Ländern der Welt, die unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie leiden, wird das Konzept der Selbstisolation zuhause auch in Thailand als eine der effektivsten Waffen im Kampf gegen COVID-19 betrachtet. Viele Residenten in Bangkok gehen jedoch langsam die Ideen aus, wie sie die nun unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit am besten rumkriegen können. Viele vermissen besonders ein gehaltvolles kulturelles Angebot als Alternative zu Netflix, YouTube und Co. Wir haben Ihnen einige Tipps zusammengestellt.

Ein bemerkenswertes Projekt, über das wir in der neuen Ausgabe berichten, ist die Payak Coffee Community Enterprise in der der Provinz Chiang Mai. Wir verraten Ihnen, wie man mit jeder Tasse Kaffee die Wälder Nordthailands rettet.

In den letzten Wochen und Monaten waren sie die Helden der Krise: Ausländische Residenten, Geschäftsleute und Pensionäre, die sich in der Pflicht sahen, Solidarität in Zeiten der Pandemie zu zeigen und der unter großer Not leidenden Bevölkerung in ihrer geliebten Wahlheimat etwas zurückzugeben. Unabhängig voneinander leisteten Expats im ganzen Land Hilfe. Unter ihnen befanden sich auch viele Deutsche, Österreicher und Schweizer, die mit ihrem lobenswerten Einsatz der thailändischen Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen. Wir stellen Ihnen einige Hilfsprojekte im ganzen Land vor.

Sie sind allüberall wie der Heilige Geist. Sie sind aber eher der Höllische Geist: Ameisen Ganz gleich ob rot, braun oder schwarz, in den Tropen muss man sich ganzjährig vorsehen. In Nong Khais Discovery Garden holt Hans Fritschi zum Gegenangriff aus. Seien Sie gespannt!

Freuen Sie sich auf viele weitere Themen der neuen Ausgabe, wie Kopfhörer ohne Kabelsalat, Gefängnisse als Brutstätten des Coronavirus und erste Studienergebnisse zum Corona-Wirkstoff Remdesivir.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 08. Mai 2020.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

Hier geht es zum Download.