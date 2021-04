Erneut fordert die ungebändigte Corona Thailand zum Kampf heraus. Der jüngste Covid-19-Ausbruch traf den bisherigen Vorzeigestaat in der Covid-19-Bekämpfung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Während man auf Phuket Pläne für die quarantänefreie Einreise für geimpfte Reisende präsentierte, wurde in Bangkoks Nachtclubs der erhofften Wiederbelebung des Tourismus unbekümmert entgegengefeiert und die dritte Infektionswelle ausgelöst.

Die dritte Corona-Welle hat Thailand fest im Griff. Um das lokale Infektionsgeschehen einzudämmen, hat das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) der Regierung die Covid-19-Infektionspräventions- und Kontrollmaßnahmen am 18. April 2021 spürbar verschärft, weshalb sich die Menschen im ganzen Land bis auf weiteres wieder mit einer Reihe von Beschränkungen konfrontiert sehen. Sie bleiben bis zu einer Neubewertung der Virussituation anhand der Anzahl der Neuinfektionen zunächst für zwei Wochen in Kraft. Eine Übersicht.

Die britische Covid-19-Variante hat in Pattaya für einen rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen gesorgt, weshalb die öffentlichen Krankenhäuser derzeit aus allen Nähten platzen, um Risikopersonen auf Covid-19 zu testen. Unter ihnen befinden sich auffallend viele Personen im Alter von Mitte 20 bis Ende 30, wie eine anonyme Quelle aus dem Gesundheitswesen gegenüber dem Magazin DER FARANG berichtet. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass Diskotheken, Nachtclubs und andere Unterhaltungsbetriebe hauptverantwortlich für die jüngste Virusverbreitung in der Ostküstenmetropole sind. Dass diese Vermutung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, darauf deuten auch die in regelmäßigen Abständen aktualisierten Zeitstrahl-Informationen der Behörde für öffentliche Gesundheit der Provinz Chonburi hin, die wir unserer Leserschaft präsentieren.

Unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Centre for Economic Situation Administration (CESA) den Drei-Stufen-Plan zur Wiedereröffnung der sechs wichtigsten Touristengebiete des Landes für geimpfte ausländische Besucher genehmigt, der von der Tourism Authority of Thailand entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um die Provinzen Phuket, Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Koh Samui), Chonburi (Pattaya) und Chiang Mai. Erfahren Sie mehr.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie nachfolgend eine Auswahl an ausdrucksstarken Fotos zu den wichtigsten Nachrichten-Splitter aus Bangkok des Monats.

Mit unzähligen Restaurants, Cafés, Nudelküchen und Street-Food-Spots gehört Chiang Mai im hohen Norden des Landes zu den kulinarischen Reisezielen Thailands. Eine schillernde Vielfalt an Aromen und Geschmäckern für jeden Geldbeutel begeistert sowohl Einheimische als auch Touristen. Weil ihre Speisen und Gerichte deutlich milder sind als in anderen Regionen des Königreichs, wird die nordthailändische Küche besonders auch von vielen Europäern geschätzt. Zu ihrer Fangemeinde gehören auch die Feinschmecker des Guide Michelin, die mit dem Chiang-Mai-Kapitel in ihrer Thailand-Ausgabe des berühmten Restaurantführers dazu beigetragen haben, die kulinarische Botschaft des thailändischen Nordens in die weite Welt zu tragen. Appetit bekommen?

Zum Schutz der natürlichen Meeresressourcen in der Andamanensee und zur Unterstützung der von der Corona-Krise besonders betroffenen lokalen Tauchbranche organisierte das Büro der Tourism Authority of Thailand (TAT) der Region Phuket Anfang April eine zweitägige Informationsveranstaltung, um das Phuket – Save the Sea Project vorzustellen. Das Projekt ist Teil der TAT-Strategie zur Förderung eines verantwortungsvollen Tourismus wie Sie in der neuen Ausgabe erfahren.

Bisher geht es auf dem Hua Hin International Airport wie gewohnt ruhig zu. Doch der Schein trügt. Denn hinter den Kulissen des kleinen Flughafens des königlichen Seebads laufen die Vorbereitungen zum sogenannten Phoenix-Plan auf Hochtouren, der die Aufnahme neuer internationaler Flugverbindungen vorsieht. Wir präsentieren Ihnen alle Facts.

​Mitte der 1990er Jahre noch als russische Enklave und bis zum Pandemiebeginn Anfang 2020 als chinesisches Massentourismusziel verschmäht, hat das Coronavirus die ca. sieben Kilometer vor der Küste Pattayas liegende Koralleninsel von den negativen Auswüchsen des Overtourismus befreit und den Weg für eine Neuausrichtung des Eilands geebnet. Den Wandel sicht- und spürbar macht besonders das heut-zutage auffallend vielfältige Angebot an neuen Hotels und Resorts. Mit viel Ideenreich-tum und Liebe zum Detail betrieben, stehen die Unter-künfte der neuen Reisenormalität auf Koh Larn im krassen Gegensatz zur gesichtslosen Tourismusfabrik für die breite Masse in Vor-Corona-Zeiten. Klasse statt Masse auf Koh Larn – getreu diesem Motto stellen wir Ihnen die aufregendsten neuen Resorts der Insel vor.

Neben informativen Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe interessante Berichte über Neue Branchen, die vom Einwegplastikbann in Deutschland profitieren, Kinderehen auf den Philippinen sowie Fragen und Antworten zum russischen Covid-19-Impfstoff Sputnik V.

