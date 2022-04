Von: Björn Jahner | 06.04.22

Thailand feiert trocken ins neue Jahr – Das dritte Jahr in Folge sorgt Corona für ein trockenes Songkran-Fest. Auch wenn keine Reisebeschränkungen erlassen wurden und das Ausüben traditioneller Songkran-Riten erlaubt ist, darunter das Besprenkeln von Buddha-Statuen und Übergießen der Hände älterer Menschen mit Wasser, sind das Wasserspritzen, der Einsatz von Puder und Schaumpartys verboten. Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft ein fröhliches thailändisches Neujahrsfest – sawasdee pee mai!

Kein PCR-Test vor Ankunft – Thailand hat die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter gelockert. Urlauber müssen ab sofort vor der Abreise in ihren Heimatländern keinen PCR-Test mehr machen. Die anderen Regeln bleiben aber vorläufig bestehen. Ein Überblick.

The Beach – Als „The Beach“ im Jahr 2000 in die Kinos kam, war das der Anfang vom Ende für die Maya Bay auf Koh Phi Phi Leh. Fotowütige aus aller Welt strömten ins Paradies. Aber Massentourismus und Naturschutz vertragen sich nicht. Thailand und andere Beispiele zeigen: Es gibt Lösungen.

Abgefahren! Buffetessen und schwere Maschinen – Mit einem abwechslungsreichen Konzept, viel PS im Blut und einem breitgefächerten kulinarischen Angebot hat das The Bikers Café Thailand in Sattahip nahe Pattaya die Herzen von großen und kleinen Motorradfans im Sturm erobert. Und dass die Fangemeinde des erfolgreichsten Motorrad-Themenrestaurants der Ostküste groß ist, davon konnte man sich am 27. März überzeugen, als das Gastronomen-Ehepaar Achara und Martin Koller zum „Triumph Meet @ The Bikers Café Thailand“ einlud.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

E-Mobilität profitiert vom teuren Sprit – Ein Geschäftsmann aus Chiang Mai profitiert seit mehr als einem Jahr vom E-Mobilitäts--Boom, indem er alte Autos und Motorräder auf Elektroantrieb umrüstet.

Thailands Inseln, Angkor und Co. – Fernreisen machen langsam wieder Spaß. Besonders südostasiatische Traumziele buhlen um Touristen. Zwar gilt häufig eine Maskenpflicht, aber sonst verläuft das Leben wieder relativ normal. Nur die Einreiseregeln variieren stark – was müssen Urlauber in Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Kambodscha und Singapur beachten?

ED-Visum online beantragen – Gute Nachricht für alle, die aus D-A-CH (Deutschland, Österreich oder der Schweiz) nach Thailand reisen und für längere Zeit bleiben wollen. Inzwischen kann man ein ED-Visum (Studentenvisum) ganz einfach online über ein E-Visa (elektronisches Visum) beantragen. Wie das funktioniert, erklärt Wolfgang Payer von der Sprachschule Easy ABC Pattaya.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter Gegentrend zu Panoramafenstern, Freundschaft und Fahrkultur in Autoclubs, Kryptos für Normalos und in Thailand unbekannte Früchte in Hans Fritschis Discovery Garden.

Die neue Ausgabe enthält darüber hinaus den ersten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

