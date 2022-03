Von: Björn Jahner | 23.03.22

Sundowner in der Baumkrone – Im himmlischen Baumkronennest, in maritimen Baywatch-Spots oder doch lieber mitten im immergrünen Reisfeld dinieren? Pattayas Erlebnisgastronomie- und Ausgehszene präsentiert sich abwechslungsreich wie nie zuvor und bietet Alltagsflucht in Corona-Zeiten. Freuen Sie sich auf eine Auswahl der außergewöhnlichsten und kreativsten Szene-Locations in Pattaya.

Kein Labortest mehr vor der Abreise – Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat beschlossen, dass Besucher ab dem 1. April 2022 keinen RT-PCR-Test mehr vor Reiseantritt absolvieren müssen, jedoch weiterhin bei der Ankunft auf Covid-19 nach der RT-PCR-Methode getestet werden. Eine Übersicht zu den Änderungen.

Unterhaltsame Festivals im ganzen Land – Thais sind bekannt dafür, dass sie die Feste feiern, wie sie fallen. Denn ihre Lebensfreude lassen sie sich von der Pandemie noch lange nicht verderben, weshalb auch in den nächsten Wochen im ganzen Land unterhaltsame Festivitäten veranstaltet werden – im Einklang mit den obligatorischen Covid-19-Regeln.

Test & Go im Club – Auch wenn Pattayas Nachtclubs offiziell aufgrund des Nightlife-Verbots zur Corona-Prävention der Regierung in Bangkok geschlossen sind, müssen Urlauber und Residenten sowie natürlich die vielen einheimischen, freischaffenden Damen schonseit Längerem nicht mehr auf Bass im Ohr und so richtig ausgelassenes Tanzen im Club verzichten. Dabei gilt jedoch: Ohne Test, keine Party.

Lotus-Teiche und Libellen – Thailands vibrierende Hauptstadt Bangkok wird immer grüner: Vor wenigen Wochen hat im Bezirk Khlong Toei eine neue Parklandschaft die Pforten geöffnet – der Benjakitti Forest Park. In den vergangenen Jahren wurde hier ein ganzes Ökosystem mit Lotus-Teichen, Tausenden Bäumen und viel Sumpfland erschaffen, durch das Besucher über asphaltierte Wege radeln oder mittels Skywalks spazieren können. Modern, minimalistisch und naturalistisch.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Promthep Cape statt Schlossallee – Dass es Thailands Tourismusplanern nicht an cleveren Ideen fehlt, das stellt die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) mit der frisch erschienenen „Phuket Edition“ des Brettspielklassikers Monopoly unter Beweis. Die Sonderedition soll natürlich nicht nur Brettspielfans und -sammler auf den Plan bringen, sondern auch den Tourismus auf der „Perle der Andamanensee“ ankurbeln. Wir stellen Ihnen „Phuket Monopoly“ vor.

Go on! – Besonders stolz ist die Redaktion, dass Sie Ihrer Leserschaft einen Gastbeitrag des deutschen Autors Wolfgang Rill präsentieren darf – zu einem brisanten Thema: Der russisch-ukrainische Konflikt.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter zwei Rückblicke auf die Generalversammlung der Swiss Society Hua Hin und Swiss Lanna Society in Chiang Mai, ein interessanter Artikel über Mallorcas Hoffen auf Rekordsaison, eine Hommage an den „Bulli des Ostens“, eine Einschätzung zur Schnittchendämmerung in deutschen Wohnzimmern und Hans Fritschis neueste Gartengeschichte über eine vielfältige Pflanzenlieferung von Pattaya in Thailands Süden.

