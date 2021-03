Wurde Koh Larn in Vor-Corona-Zeiten zwischen Dezember und April von vorwiegend chinesischen Gruppenreisenden nahezu überrannt, geht es derzeit auf dem Pattaya vorgelagerten Eiland lediglich an Wochenenden und an Feiertagen lebhaft zu. Um den Inlandstourismus anzukurbeln, wurden an den Stränden der Insel dekorative Selfie-Spots installiert, die als Check-in-Punkte für soziale Netzwerke dienen. Überhaupt hat sich auf der beliebten Badeinsel vieles verändert – und das meist zum Positiven!

Die Tourism Authority of Thailand (TAT) organisierte kürzlich ihre dritte „Single Journey“-Reise im Rahmen einer Kampagne mit neun Reiserouten, die speziell für Alleinreisende konzipiert wurden. Die Reise nach Pattaya erfolgte unter dem Motto „Secret Rooftop“. Wir verraten Ihnen, was es mit dem verheißungsvollen Motto auf sich hat.

Thailandfreunde in der fernen Heimat sehnen sich seit Monaten nach neuen Reiseabenteuern. Solange sie noch in Erinnerungen schwelgen und an die letzte Thailandreise denken, fragt die Redaktion sich: Was macht eine unvergessliche Reise aus? Was bleibt wirklich in Erinnerung?

Am 13. März erfolgte der Auftakt zur Naklua Walking Street, die bis zum 25. April jedes Wochenende stattfindet. Wir haben für Sie verlockende Fotoimpressionen von der verkehrsfreien Schlemmermeile im ehemaligen Fischerdorf zusammengestellt, um die Vorfreude auf den nächsten Besuch zu erhöhen.

Am 11. und 12. März reiste die Schweizer Botschafterin in Thailand IE Helene Budliger Artieda nach Pattaya, um sich erstmals offiziell mit ihren an der Ostküste des Landes lebenden Landsleuten zu treffen. Welchen Anliegen den im Großraum Pattaya lebenden Eidgenossen auf dem Herzen lagen, erfahren Sie im Rückblick auf den Besuch.

Wer den ersten Teil seines Lebenswegs liest, dem kann es schwindlig werden: Andrew Stocks, 50, zählt gewiss zum Kreis der prominentesten Expats in Hua Hin und wohl fast jeder ausländische Resident im königlichen Seebad hat seinen Namen zumindest schon einmal gehört. Der britische Selfmademan auf dem lukrativen Markt für luxuriöse Seniorenresidenzen in Thailand zeigt, wo es langgeht und baut sein Immobilienimperium weiter aus. Freuen Sie sich auf eine verblüffende Biografie.

Bereits zwei Jahre ist es her, dass der langjährig etablierte Schweizertreff im königlichen Seebad in die Swiss Society Hua Hin (SSHH) umgewandelt wurde, analog zu den Swiss Societies in Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Samui. Dementsprechend entgegengefiebert haben die SSHH-Mitglieder der Generalversammlung ihres Zusammenschlusses, über die wir in der neuen Ausgabe berichten.

Neben interessanten Lokalnachrichten aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über einen Ex-CIA-Agenten in Corona-Quarantäne in Bangkok, über eine stinkende Rekordblume, über Cannabis und Corona sowie über Knospen-Freude in Hans Fritschis' Discovery Garden.

