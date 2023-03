Cannabis – quo vadis, Thailand? – Seit dem 9. Juni 2022 ist Cannabis in Thailand von der Betäubungsmittelliste gestrichen und hat den Kiffer-Tourismus im Königreich angekurbelt, der den Einheimischen gute Einnahmen beschert. Doch mit den nahenden Parlamentswahlen weht mit dem Marihuana-Qualm auch Besorgnis durch die laue Tropenluft. Denn nicht alle begrüßen die Legalisierung des Freizeitkonsums. Kritiker weisen auf die Risiken hin. Eine Analyse des Status quo.

Thailand will Highspeed auf Schienen – Thailand und Japan wollen die erste Phase eines Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekts in Angriff nehmen, das Bangkok in der Zentralebene und die Provinz Chiang Mai im Norden des Landes verbinden soll. Ein Überblick.

Kaeng Som immer noch beliebt – Trotz des 12. Platzes in der jüngsten TasteAtlas-Rangliste der am schlechtesten bewerteten Gerichte der Welt – eine Auszeichnung, die unter Thailands Internetnutzern eine lebhafte Debatte auslöste – haben die Verkäufer keinen Rückgang der Verkaufszahlen von Kaeng Som gemeldet. Ein Stimmungsbild.

In Jomtien wird wieder geklettert und gerutscht! – Der Kinderspielplatz an der Strandpromenade in Jomtien wurde komplett renoviert und erstrahlt in neuem Glanz. Eine Bilderserie.

Chuwit sagt Kiffern den Kampf an – In Thailand nähern sich die Parlamentswahlen, weshalb es auf der politischen Showbühne wieder auffallend lebhaft zugeht. So hat der ehemalige „Soapy Massage“-Tycoon und Whistleblower Chuwit Kamolvisit der Cannabispolitik der Bhumjaithai-Partei den Kampf angesagt und die Wähler aufgefordert, sich seinem Kreuzzug gegen die Zulassung des Freizeitkonsums von Cannabis bei der kommenden Wahl anzuschließen.

Wasserspeicher und Läuferparadies – Für Jogging-Enthusiasten und Freizeitsportler stellen wir einen Läufer-Geheimtipp auf Phuket vor!

Mit der Tram Phetchaburi erkunden – Im März können Touristen in Phetchaburi eine kostenlose Stadtrundfahrt mit einer „Tram“ unternehmen. Alle Informationen!

Die tollen Früchte der gar heißen Saison – Hans Fritschi präsentiert in seinem neuesten Teil der Gartengeschichten eine neu entdeckte Pflanze auf Pattayas Blumenmarkt und Fruchtkuchen mit „Thai-Aprikosen.“

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews, Lokalnachrichten und Events aus allen Landesteilen und die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

Die Druckausgabe FA06/2023 erscheint am Freitag, 17. März 2023