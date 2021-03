Die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Pattayas Geschäftswelt sind nicht zu übersehen – im zweiten Corona-Jahr mehr denn je. Von Naklua im Norden bis Jomtien im Süden prägen verlassene Geschäfte das Stadtbild 2021 der einstigen Urlaubshochburg. Die ungebändigte Corona stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Ihr erzwungener Wandel bietet jedoch auch Chancen, um Potenziale auszuschöpfen und neue Wege zu gehen, weshalb trotz oder gerade wegen der Krise aufsehenerregende Großprojekte aus dem Boden gestampft werden, wie Sie in der neuen Ausgabe erfahren.

Der Khao-Sok-Nationalpark in der südlichen Provinz Surat Thani wurde als 50. ASEAN Heritage Park (AHP) ausgezeichnet, womit sich die Zahl der AHPs in Thailand auf insgesamt sieben erhöht. Was einen ASEAN Heritage Park auszeichnet und welche Kriterien die Auszeichnung voraussetzt, darüber klären wir Sie auf.

Viele Reisende kommen nach Thailand, um die Natur zu entdecken und sich hier zu erholen. Das kann man in unzähligen Gegenden Thailands tun, angefangen bei den rauen Bergen im hohen Norden, bis hin zu den Küstenlinien im Süden des Landes, wie das Thailändische Fremdenverkehrsamt Frankfurt am Main zu berichten weiß.

Auch ein Jahr nach seiner Eröffnung erweist sich Bangkoks erster Skypark über dem Chao-Phraya-Fluss als Besuchermagnet. Dementsprechend hoch ist auch die Zustimmung der Bevölkerung auf die Bekanntgabe der „Bangkok Metropolitan Administration“ (BMA), dass eine weitere Parkanlage in luftiger Höhe auf einer sanierungsbedürftigen Brücke in bester Innenstadtlage errichten werden soll. Wir informieren Sie über den neuen Himmelsgarten.

Thailand ist für seine Vielfalt an Blumen bekannt, vor allem Zigtausenden verschiedene Orchideenarten begeistern Blumenfreundinnen und Blumenfreunde aus aller Welt. Kunstvoll gesteckte Blumengirlanden, Kränze und Gestecke verstreuen jeden Tag Frühlingsstimmung, Freude und haben eine besondere Bedeutung in der thailändischen Kultur. Dabei erweist sich besonders Chiang Mai als die Blumenhauptstadt des Landes.

Der Guide Michelin Thailand 2021 ist erschienen. Mit ihrem neuesten Werk, das neben Bangkok auch Chiang Mai, Phuket und Phang-nga abdeckt, wollen die Restaurantkritiker dazu beitragen, die Standards lokaler Gastronomiebetriebe in bekannten Touristenzielen wie Phuket und Phang-nga anzuheben, indem sie wichtige Kriterien für Nachhaltigkeit, Lebensmittelhygiene und Sicherheit aktualisieren – von gehobenen Restaurants bis hin zu Straßenküchen. Restaurants in Phuket erfuhren dieses Jahr ein ganz besonderes Michelin-Lob.

Frisch vom Baum in den Mund – was gibt es Besseres, wenn es um tropische Früchte geht? Mit dem Hashtag #Taste of Prachuap wirbt das Ortsbüro Hua Hin der Tourism Authority of Thailand (TAT) Prachuap Khiri Khan für den Kauf landwirtschaftlicher Produkte direkt vom Erzeuger und stellt auf Facebook regelmäßig Farmer der Region und ihre hochwertigen Produkte vor. Wir machen Ihnen Appetit auf die Früchte der Region!

Neben interessanten Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe interessante Berichte über die Vorteile der endoskopischen Sleeve Gastrektomie zur Gewichtsreduzierung im Bumrungrad International Hospital in Bangkok, über Impf-Touristen und Impfstoffdealer, das Ende des Lockdowns für Orang-Utans auf Borneo sowie über fantastische Bilder vom Mars des Nasa-Rover „Perserverance“.

Für Formel-1-Fans enthält die neue Ausgabe außerdem den neuen F1-Rennkalender für die Saison 2021 mit thailändischen Startzeiten.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 12. März 2021.

