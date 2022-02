Zum Ruhestand nach Thailand – Warum im Alter in Deutschland, Österreich oder der Schweiz frieren, wenn man auch an einem Strand in Thailand liegen könnte? Bessere Pflege und ein deutliches Plus an Lebensqualität sind für immer mehr deutschsprachige Rentner der Grund für den Ruhestand in den Tropen. Wir stellen Ihnen eine Kombination aus Altersresidenz und Hotelbetrieb mit viel Sonnenschein vor.

Binationales Graffiti zu Ehren der diplomatischen Beziehungen – Currywürstchen und mystische Wesen, Neuschwanstein und eine Thai-Stupa, Windräder und Meereswellen: Die Außenmauer der deutschen Botschaft in Bangkok an der viel befahrenen Sathorn Road ziert jetzt ein riesiges Graffiti. Erfahren Sie, was es mit dieser Kunstaktion auf sich hat.

Körperkunst mit magischen Kräften – Seit sich Hollywoodstar Angelina Jolie und weitere Promis in Südostasien Sak Yants stechen ließen und die Körperkunst bekannt machten, wittern viele Thais das große Geschäft. Doch „Bamboo-Tattoo“ ist nicht gleich Sak Yant.

Angeln in Zeiten klammer Kassen – In den letzten Monaten erfreuten sich bei der einheimischen Bevölkerung Pattayas verstärkt Freizeitaktivitäten großer Beliebtheit, die man gratis oder nur mit einem kleinen Budget unternehmen kann. Begleiten Sie uns auf Nakluas Fischereipier.

Auf einen Kaffee auf Leben und Tod – Im Kid Mai Death Awareness Cafe in Bangkok findet eine außergewöhnliche Ausstellung, die das buudhistische Konzept von Geburt, Altern, Krankheit und Tod nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar macht.

Grenzerfahrungen in Mae Sot – In der Grenzstadt Mae Sot im Nordwesten von Thailand knattern Motorräder an Marktständen vorbei, Menschen kochen und plaudern, Töpfe mit Nudeln und Gemüse dampfen – ein Anflug von Alltagsleben. Wären da nicht die vielen Flüchtlinge. Menschen, die Birmanisch sprechen, nicht Thai. Auf der Suche nach Sicherheit und Frieden schlafen sie in Tempeln, Schulen, Scheunen – denn ihre Heimat Myanmar versinkt seit dem Putsch vom 1. Februar 2021 in blutigem Chaos.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter frische Muskatnüsse in Pattayas Discovery Garden, Tipps zur Behandlung leichter Omikron-Symptome, Firmennamen und Pandemie sowie die Trendgetränke 2022.

Die Druckausgabe FA04/2022 erscheint am Freitag, 11. Februar 2022