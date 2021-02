Die Aufhebung fast aller Covid-19-Beschränkungen in der Provinz Chonburi hat die Stimmung unter den Einwohnern und ausländischen Residenten in Pattaya erhellt. Da Diskotheken, Nachtclubs und Bars wieder öffnen dürfen, geht es auch in der weltweit bekannten Partymeile Walking Street im Süden der Stadt wieder etwas bunter zu als zum Jahresbeginn. Ab sofort darf wieder gefeiert und gelacht werden – wenn auch nur mit Maske!

In Thailand fällt bei der Reisernte jede Menge Stroh an, das von den Landwirten normalerweise verbrannt wird. Das ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern auch für die Gesundheit der unter der starken Luftverschmutzung leidenden Bevölkerung. Eine Jungunternehmerin steuert dagegen. Unter dem Motto Mit Reisstroh Geld verdienen stellt sie aus dem von den Farmern als wertlos betrachteten Abfallstoff Papier her. Wir stellen Ihnen das Projekt vor, das auch das Interesse der Schweizer Fernsehgesellschaft SRF auf sich gerichtet hat.

SEXY lautet der verführerisch klingende Name eines neuen Tourismuskonzepts der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), mit dem sicheres und nachhaltiges Reisen in Thailands neuer Normalität gefördert werden soll. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie vor einem Jahr wurde die Party- und Clubszene thailandweit heruntergefahren. Über Nacht gingen überall die Lichter aus – so auch in Pattaya. Die ungebändigte Corona hatte DJs, Live-Musikern und allen anderen in der milliardenschweren Eventindustrie tätigen Menschen de facto Berufsverbot erteilt. Ein DJ wirbt nun in Pattaya um die Rückkehr der Touristen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort haben wir für unsere Leserinnen und Leser die Fotostrecke Abschied von Hua Lamphong naht mit Aufnahmen aus dem historischen Bangkoker Hauptbahnhof zusammengestellt, dem nach 105 Jahren in Betrieb durch die Eröffnung der neuen Bang Sue Central Station im November dieses Jahres die Schließung droht.

Die Nachricht über den Tod des bekannten Hoteliers Peter A. Schnyder Ende Januar 2021 in Chiang Rai, der nicht nur für den Erfolg namhafter Hotels auf der ganzen Welt und zuletzt in seiner Wahlheimat Thailand verantwortlich zeichnete, sondern ihnen mit bewährter Schweizer Professionalität und viel Herzblut ein Gesicht gab, hat für Trauer und Bestürzung in der Branche gesorgt. Mit einem Nachruf gedenken wir Peter A. Schnyder.

Elmar Kleiner begann seine berufliche Karriere 1995 als offizielles Mitglied der Bundesarchitektenkammer mit einem Architektur-Gemeinschaftsbüro in Berlin. Nach seiner Übersiedlung nach Thailand gründete er 2006 in Pattaya-Jomtien das multidisziplinäre Architekturbüro OIA (Office for Interior & Architecture), um seine Leidenschaft für nachhaltige Design-Visionen und sein Wissen auf die aufstrebende südostasiatische Region auszudehnen. Anlässlich seines 25. Berufjubiläums traf sich DER-FARANG-Redaktionsleiter Björn Jahner mit Elmar Kleiner und befragte ihn zu den Anforderungen nachhaltiger Architektur, zur Vereinbarkeit von nachhaltigem Design und Ästhetik sowie über seine entwickelte E3-Methode.

Markus Hofbauer (46) ist seit über 20 Jahren Thailandfan und hat sein Lieblingsland schon so oft besucht, dass er es nicht mehr nachzählen kann. Dass er einmal einen Quarantäne-Urlaub hier verbringen würde, für 15 Nächte zwangsisoliert, freiwillig und teuer bezahlt – das hätte er noch vor wenigen Monaten als absurd bezeichnet. Nun ist der Bauleiter aus Weiden in der Oberpfalz genau diesen Weg gegangen. Im Magazin DER FARANG erklärt er, weshalb er keine Minute und keinen Euro oder Baht, den er investieren musste, bereut hat.

Neben interessanten Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe interessante Berichte über deutsches Disco-Fieber in Vietnam und Rohingya-Puppen in der Sesamstraße als Nachhilfelehrer in Flüchtlingscamps sowie einen Testbericht über Samsungs neues Flaggschiff Galaxy S21. Freuen Sie sich außerdem auf einen Gastbeitrag von Christian Rasp zum Thema Fehlender Impfstoff und Triade in Europa.

