Seit nunmehr einem Jahr hat die ungebändigte Corona Pattaya fest im Griff und hat die lokale Wirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Corona allerorten – die Menschen im Seebad können es so langsam nicht mehr hören. Um auf andere Gedanken zu kommen, sollten Residenten getreu dem Motto Beach-Feeling gegen den Corona-Blues gerade jetzt mehr Zeit an den fast menschenleeren Stränden der Stadt verbringen. Der Blick aufs Meer ist Balsam für die Seele und hilft, die Sorgen des Covid-19-Alltags einen Augenblick lang zu vergessen.

Gesund durch die Corona-Krise futtern: Um in Corona-Zeiten neben dem Wohlbefinden auch das Immunsystem zu stärken, ist neben regelmäßigem Sport eine gesunde Ernährung unverzichtbar. Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) unterstützt deshalb eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die darauf abzielt, die Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen zu erhöhen. Wir werfen einen Blick auf die Lebensmittel-Empfehlungen der WHO.

Jeder, der in Corona-Zeiten nach Thailand reist, muss sich nach seiner Ankunft im Königreich einer Quarantäne in einer ASQ-Unterkunft unterziehen, die der Reisende bereits vor Reiseantritt buchen und bezahlen muss. Um ausländische Touristen auf ihren Aufenthalt in einem ASQ-Hotel („Alternative State Quarantine“) vorzubereiten, hat die Tourism Authority of Thailand (TAT) Informationen zusammengestellt, was sie in der 15-tägigen Covid-19-Quarantäne erwartet. Alles was Sie zur Vermeidung von Stress und Frustrationen im ASQ-Hotel wissen müssen, finden Sie in der neuen Ausgabe.

Seit dem Jahr 2008 unterstützt die Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) Straßenkinder und Kinder von Gastarbeitern in Pattaya. Mit „HHN Care Bags“ leistet die Hilfsorganisation darüber hinaus Hilfe für notleidende Menschen in der Coronavirus-Krise, ein lobenswertes humanitäres Projekt, das wir unserer Leserschaft vorstellen möchten.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe eine Fotostrecke mit ausdrucksstarken Aufnahmen aus Bangkoks Alltag in Corona-Zeiten.

Seit nunmehr 12 Jahren gehört der Cicada Market in Hua Hin zu den beliebtesten Shopping- und Schlemmerattraktionen der Stadt. Seit kurzem kommen auf dem Kult-Markt auch Trödelfans auf ihre Kosten, worüber wir berichten.

Vor rund fünf Jahren hat die Stadt Phuket die Straßenkunst für sich entdeckt. Durch das im Jahre 2016 lokal organisierte Projekt F.A.T. – „Food, Art, Town“ und durch die Verleihung des UNESCO-Titels „Stadt der Gastronomie“ hat sich Phuket zu einer farbenfrohen Altstadt gewandelt. Begleiten Sie uns auf einen Rundgang durch Phukets sehenswerte Street-Art-Galerie.

Neben interessanten Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe einen interessanten Bericht über europäische Müllexporte nach Malaysia, das JACDEC-Ranking zu den sichersten Airlines 2020, einen Bericht über Hans Fritschis Garten-Quarantäne in Nong Khai und eine Vorstellung des Seafood & BBQ Buffet im Restaurant Casa Pascal, dass Gourmets sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Mit einem Nachruf nimmt die Redaktion Abschied von Jnge Rüegsegger-Iten, die am 16. Januar 2021, kurz nach ihrem 90. Geburtstag, verstarb und auch vielen Leserinnen und Lesern von den Thai-Festivals in Bülach und Bern (CH) bekannt ist.

