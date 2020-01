Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA03/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Blues, Rock’n‘Roll und Motorräder soweit das Auge reicht! Die Burapa Bike Week öffnet vom 13. bis 15. Februar 2020 zum 23. Mal in Pattaya ihre Tore – doch nicht nur für erfahrene Biker. Denn auf dem größten Biker-Treffen der Ostküste ist jeder herzlich willkommen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Festivalprogramm für die ganze Familie sowie ein kunterbuntes Panoptikum voller schriller Typen, heißer Girls und harter Kerle auf ihren schweren Maschinen. Wir geben einen Ausblick auf die diesjährigen Programmhöhepunkte.

Die Coronavirus-Krise trifft Thailands Tourismus hart. Der Thailändische Tourismusrat schätzt, dass sie dem Königreich voraussichtlich mindestens 50 Milliarden Baht an entgangenen Tourismuseinnahmen kosten wird, nachdem China ein Ausreiseverbot für Bürger der betroffenen Städte erlassen hat. Unter westlichen Urlaubern und Residenten hingegen wächst die Unsicherheit. Wir fassen zusammen, was über die chinesische Lungenkrankheit bekannt ist.

Lesbenclubs sind weltweit seltener als Schwulenclubs. In Bangkok gibt es jetzt aber einen ganz besonderen Ort für frauenliebende Frauen. Wir stellen unserer Leserschaft die Autorin Aimanan Anantalabhochai vor, die mit Spaß, Glück und ein bisschen Drama Bangkoks queere Szene aufmischt.

Lange haben Weltraum-Fans diesem Tag mit großer Spannung entgegengefiebert, jetzt ist es endlich soweit: Am 1. Februar wird der Princess Sirindhorn AstroPark in Chiang Mai offiziell eröffnet. Wir verraten Ihnen, was es neben dem größten Observatorium in dem Science Center alles zu entdecken gibt.

Mit der Anjana Coffee Roastery und der Saphan Phla Walking Street stellen wir unserer Leserschaft zwei Geheimtipps in Hua Hin vor, die man unbedingt auf seiner To-Do-Liste haben sollte!

Traveller entführen wir in der neuen Ausgabe zum nördlichsten Zipfel der Provinz Phang Nga nach Kuraburi. Für unsere Leserschaft haben wir jede Menge Vorschläge parat, was man in dieser malerischen Region im tiefen Süden des Landes unternehmen kann.

Für Phuket-Liebhaber haben wir zudem einen Geheimtipp in der neuen Ausgabe, der gewiss einer der anregendsten Orte ist, die Thailands meistbesuchte Insel zu bieten hat.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind u.a. Selfies mit Drachen auf Indonesiens Komodo Island, das Comeback von Syphilis, Tripper und Co. sowie wunderschöne, aber auch heimtückische Pflanzen im Discovery Garden von Hans Fritschi.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 31. Januar 2020.

