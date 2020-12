Das ereignisreiche und folgenschwere Corona-Jahr 2020 ist Geschichte. Warum den Jahresbeginn also nicht für eine kurze Auszeit zum Kraft tanken nutzen, für alles, was man sich 2021 vorgenommen hat oder aber auch für alle möglichen Überraschungen, die 2021 noch so bereithält? Mit trendigen neuen Baywatch-Spots mit stilvollen Lounge-Ecken, wo man sich, barfuß im Sand, von der Beach-Szene berieseln lässt, bietet Pattaya alle Voraussetzungen, um das neue Jahr angenehm relaxt zu beginnen.



Seit jeher steht religiöse und zeremonielle Kunst im Zentrum kreativen Schaffens. Theater und Kunst spielen eine große Rolle im Leben der Thais. Das traditionelle Thai-Theater besteht aus vier dramatischen Formen, die wir Ihnen in der neuen Ausgabe vorstellen.

Nachdem das Clubleben der Classic Car Friends Pattaya im Corona-Jahr zum Erliegen kam, fand am 16. Oktober endlich wieder die erste gemeinsame Exkursion statt – ins BMW-Werk in Rayong, um die Motorrad- und Autofertigung zu besichtigen. Weshalb die Produktionsstätte des deutschen Automobilbauers in Thailand ganz ohne Roboter auskommt, verrät Ihnen Redaktionsleiter Björn Jahner, der die Ausflügler begleitet hat.

Am 19. Dezember erfolgte der stimmungsvolle Auftakt zur 12. Naklua Walking Street die eigentlich bis Februar an jedem Samstag und Sonntag nachmittags und in den Abendstunden Besucher anziehen sollte. Wegen des erneuten Coronavirusausbruch entschied sich die Stadtverwaltung Pattaya jedoch, die verkehrsfreie Marktmeile so lange auszusetzen, bis sich die Virussituation wieder normalisiert hat. Für alle, die es nicht geschafft haben am Eröffnungstermin selbst dabei zu sein, haben wir eine illustre Fotostrecke zusammengestellt.

Die Covid-19-Pandemie hat Spuren in den Geldbeuteln der Einwohner von Pattaya hinterlassen. Viele leiden seit dem Ausbruch der Krise vor knapp einem Jahr in Arbeitslosigkeit und Armut. Dies hat auch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten, insbesondere der jüngeren Bevölkerungsschichten. So erfreuen sich in den letzten Monaten verstärkt Aktivitäten großer Beliebtheit, die man gratis oder nur mit einem kleinen Budget unternehmen kann: Angeln statt Disco in Pattayas neuer Normalität.

Da die Welt wieder in Bewegung kommt, steigt auch in Thailand die Nachfrage nach serviceorientierten Quarantänelösungen nach internationalem Standard. Das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok hat sich zu einem führenden ASQ-Anbieter entwickelt. Wir stellen Ihnen die erhältlichen Quarantäneoptionen vor.

Zwischen Elefanten-Shows und -Schutz. Viele Dickhäuter in Thailand werden zur Bespaßung der Touristen eingesetzt. Sie tragen schwere Ketten an den Füßen, werden geschlagen, erleiden furcht-bare Qualen. Aber es gibt auch neue, tierfreundliche Ansätze. Eine Rolle spielt auch ein YouTube-Kanal, wie wir Ihnen berichten.

Phetchaburi ist eine Reise wert und besonders für Residenten in Hua Hin ein schnell zu erreichendes Ausflugsziel. Begleiten Sie uns vom Dschungel an den Strand!

Neben interessanten Reisenews, Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, Events in Pattaya und Bangkok und unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe einen Rückblick auf die Weihnachtsfeier der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok sowie viele interessante Themen wie Pflanzenboom im Lockdown auf den Philippinen, die heikle Suche nach dem Ursprung von Sars-CoV-2 und Schlachtgeschichten aus Hans Fritschis Discovery Garden in Pattaya.

Die Druckausgabe erscheint aufgrund des Jahreswechsels ausnahmsweise später als gewohnt – am Montag, 4. Januar 2021.

Die Redaktion wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Lesevergnügen mit der Neujahrsausgabe FA01/2021 – bleiben Sie gesund!

