Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA01/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

In der Neujahrsausgabe entführt die Redaktion ihre Leserschaft nach Mae Hong Son. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz ist eingebettet in eine wilde Berglandschaft und ein Paradies für Naturliebhaber, die die Einsamkeit im Hochland des thailändischen Nordens lieben. Ein beliebtes Ausflugsziel sind die Sonnenblumenfelder am Doi Mae Ukhor, die in der kühlen Jahreszeit in voller Blüte stehen.

Einheimische Urlauber wissen es schon lange: Winterzeit ist Reisezeit! Der Monat Januar ist der beste Zeitpunkt im Jahr, um die reizvolle Naturidylle im Norden des Landes zu genießen, die in der kühlen Jahreszeit in voller Blüte steht. Urlauber und Residenten, die es ihnen gleichtun, werden nicht enttäuscht. So locken in den nächsten Wochen gleich mehrere farbenfrohe Festivals in die Nordregion des Landes, die viel Lokalkolorit und eine tropische Blütenpracht bieten.

Die Umwandlung der Avenue Shopping Mall an der Second Road in Süd-Pattaya in einen Entertainment-Komplex mit Go-Go-Bars nach dem Vorbild der einschlägig bekannten Nana Plaza in Bangkok dominiert derzeit das Stadt-gespräch. Schnell machte sich im Hinblick auf die indische Baku Group als Investor das Gerücht breit, dass hier ein Nightlife-Spot ausschließlich für indische Touristen entsteht. Wir verraten Ihnen, was bisher bekannt ist.

Unweit von Bangkoks Stadtzentrum, in Samut Prakan, gibt es ein fantastisches Freilichtmuseum mit über hundert originalgetreu nachgebauten Bauwerken aus allen Gegenden und Epochen Thailands. Begleiten Sie uns auf einen Tagesausflug nach Mueang Boran Ancient City.

Egal wie kurz oder lang Ihr Aufenthalt auf Phuket auch ist, die Stippvisite beim legendären Weekend Market sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir zeigen Ihnen warum.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Rückblick auf die Weihnachtsfeier an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, Thai im Selbststudium online lernen, Weinernte in Hua Hin und für Fußballfans der Bundesliga-Spielplan der Rückrunde.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 3. Januar 2020.

