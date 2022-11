Mit dem Songthaew durch Chiang Mai – Ein Besuch in der „Rose des Nordens“, wie Chiang Mai auch genannt wird, lohnt sich besonders in den Wintermonaten, wenn die Temperaturen angenehm niedrig sind und die Natur in den Bergen in voller Pracht erstrahlt. Mit ihren vielen Tempeln im Lanna-Stil, wuseligen Märkten und hippen Cafés lohnt sich jedoch auch ein Besuch in der Provinzhauptstadt, umherreisen kann man prima mit einem Songthaew. Freuen Sie sich auf fünf Attraktionen in Chiang Mai, die im Winter zum Besuch locken.

Interkulturalität in Kalenderform – Liebe Leserinnen und Leser, auch dieses Jahr erhalten Sie zusammen mit der vorliegenden Druckausgabe FA24/2022 den neuen FARANG-Kalender 2566 für das Jahr 2023 als Gratisbeilage. Für Online-Abonnenten steht er wie gewohnt zusammen mit der PDF-Ausgabe zum Download bereit.

Flammende Sterne und coole Konzerte – Am Freitag, 25. November und Samstag, 26. November wird in der sichelförmigen Bucht von Pattaya mit dem „Pattaya International Fireworks Festival“ eine der beliebtesten Großveranstaltungen der Ostküstenmetropole ausgerichtet, die auch diesmal wieder Tausende Besucher anziehen dürfte, die das Pyro-Spektakel am nächtlichen Himmel verfolgen möchten. Das Programm.

Fußballlegenden besuchen Child Protection and Development Center (CPDC) – Im Rahmen der Kampagne „Carabao Cup Meet The Legends“ besuchten am 11. November 2022 zwei legendäre Fußballspieler von Manchester United und Liverpool Kinderschutzzentrum der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT). Erfahren Sie mehr!

Countdown zum 60-jährigen Schuljubiläum – Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok bereitet sich auf ihr 60. Schuljubiläum im kommenden Jahr vor. Wir verraten Ihnen die ersten Details.

Spielplan der FIFA-WM 2022 – Übersicht zu allen Spielen in thailändischer Uhrzeit!

In Thailand leben – nur ein Traum? – Diese Frage stellt Wolfgang Payer, Gründer und Inhaber der Easy ABC Sprachschule Pattaya zur Diskussion und gibt wertvolle Tipps, was man beim Auswandern nach Thailand unbedingt beachten sollte.

Ein genialer Holzfäller killt einen Baobab – Hans Fritschi berichtet in der neuen Ausgabe über die Tücken des Baobab-Fällens und die geniale Hilfe, die er erfuhr.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Jede Menge Lokalnachrichten und Events aus allen Landesteilen sowie die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

Die Druckausgabe FA24/2022 erscheint am Freitag, 18. November 2022