Mit dem Einzug der kühlen Jahreszeit beginnt im hohen Norden von Thailand die Bergsaison. Ein Sehnsuchtsziel in den Wintermonaten ist die märchenhafte Bergwelt von Chiang Dao. Wer sich den Wecker stellt, um im Morgengrauen eine Wanderung auf die Gipfel zu unternehmen, erlebt einen Sonnenaufgang in den schillerndsten Farben und wird mit einem grandiosen Blick auf die wabernden Nebelformationen in den Tälern belohnt. Natürlich verraten wir Ihnen auch langschläferfreundliche Ausflugs- und Besichtigungstipps.

Immer fröhlich – so ist Schwester Ana Rosa Sivori, Missionarscousine und private Dolmetscherin von Papst Franziskus während seines Thailandbesuchs. DER FARANG traf sich mit der Argentinierin und erfuhr Interessantes über das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Jahrzehntelang führte Phukets Street-Food-Szene im Vergleich zu ihrem weltbekannten Bangkoker Pendant ein Schattendasein. Doch spätestens seitdem die Straßenküchen der Insel von den Restauranttestern des Guide Michelin in der Thailand-Edition des renommierten Gastronomieführers empfohlen wurden, bezweifelt niemand mehr, dass sie sich schon lange nicht mehr hinter dem kulinarischen Platzhirsch Bangkok verstecken müssen. Wir verraten Ihnen die Top-Empfehlungen der Guide-Michelin-Tester.

Seit dem zweiten Halbjahr 2018 ist Georg Schmidt der deutsche Botschafter in Thailand. DER FARANG unterhielt sich mit Seiner Exzellenz über Sympathiewerbung für Deutschland, die Arbeit der Rechts- und Konsularabteilung sowie die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Thailand und stellt seiner Leserschaft den sympathischen Diplomaten in einem interessanten Interview vor.

Die Überraschung war groß, als die Stadt Pattaya bekanntgab, nur sechs Monate nach der Ausrichtung des letzten internationalen Feuerwerksfestivals am Freitag, 29. November und Samstag, 30. November eine Neuauflage des beliebten Duells der Feuerwerker am Strand der Beach Road zu veranstalten. In der neuen Ausgabe erhalten Sie einen Überblick zu allen Programmhöhepunkten und Uhrzeiten.

Weitere Themen, die Sie in der neuen Ausgabe finden, sind das Affenfest in Lopburi, Kanchanaburis Brückenwoche, ein Rückblick auf die Gala des Wohltätigkeits-Golfturniers der Rotary Club Phönix Pattaya, der Airport-Ausbau in Hua Hin und Testosteron-Ersatztherapie zur Wiederherstellung der männlichen Vitalität.

