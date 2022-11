Spannender Streifzug durch Nong Khai – Thailands Urlauber zieht es vor allem an die Küsten, doch wer hätte gedacht, dass es auch mitten im Isaan ein Meer gibt? Es erstreckt sich im Bezirk Mueang in der Provinz Nong Khai und nennt sich „Wang Bua Daeng“. Das „Meer der rosaroten Seerosen“ steht jedes Jahr im Winter in voller Blüte – jedoch nur am Morgen von 06.00 bis 12.00 Uhr. Erst vor kurzem vom Tourismus entdeckt, fasziniert es als nur eines von vielen Naturwundern und etlichen weiteren Attraktionen, die in Nong Khai zum Besuch locken.

Thailand feiert das Lichterfest – Das stimmungsvolle Loy-Krathong-Fest findet immer bei Vollmond im 12. Monat des thailändischen Mondkalenders statt, dieses Jahr am Dienstag, 8. November. Eine Übersicht zu den wichtigsten Loy-Krathong-Festivals im Land.

Thailand völlig neu entdecken – Reisende möchten heutzutage nicht nur die Schönheit neuer Orte entdecken, neue Erfahrungen sammeln und köstliche Speisen probieren, sondern wollen dabei auch zur Bereicherung der Umwelt und ihrer Ökosysteme beitragen. Wir stellen Ihnen ausgewählte nachhaltige Tourismusprojekte vor, in denen das Modell der Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft und grünen Wirtschaft (BCG-Modell) angewendet wird.

Tiroler Lebensfreude in Pattaya – Am 28. Oktober feierte Pattayas österreichische Gemeinschaft am einladenden Lagunenpool des Thai Garden Resorts an der North Pattaya Road ihren Nationalfeiertag – mit stimmungsvoller Livemusik, einem österreichischen Buffet und erlesenen Weinen. Ein Rückblick.

In der Soi 33 schwingt die Abrissbirne – Mehr als ein Jahr lang ruhten die Abrissarbeiten in der Soi 33 der Naklua Road, traditionell das deutsche Viertel der Stadt. Nun tut sich hier jedoch wieder etwas…

Thailands letzter Gorilla im Horror-Zoo – Der Pata Zoo auf dem Dach eines schmuddeligen Einkaufszentrums in Bangkok wird oft als „traurigster Zoo der Welt“ betitelt. Hier lebt Bua Noi, Thailands einziger Gorilla. Seit Jahren kämpfen Tierschützer für die Freiheit der Primatin. Nun macht das Tier neue Schlagzeilen.

Phukets kulinarische Seite – Travelindex.com hat seine jährliche Liste der „Top 25 Restaurant Awards Phuket 2022“ veröffentlicht. Präsentiert werden einige der besten und bekanntesten Restaurants auf Phuket. Das Ranking zeigt auf, warum die Inselprovinz in der Andamanensee ein so beliebtes gastronomisches Ziel ist.

Klimawandel bedroht Vietnams Kaffeebauern – Deutschland ist der weltweit wichtigste Abnehmer von Robusta-Kaffee aus Vietnam. Das Land am Mekong ist ein wahrer Kaffeegigant. Aber der Klimawandel bedroht zunehmend die Ernten. Widerstandsfähigere Arten könnten eine Lösung sein – aber die Farmer haben Bedenken.

Der neue deutsche katholische Pfarrer im Interview – Pater Andreas ist der neue deutsche Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok. Wir stellen Ihnen Pater Andreas näher vor!

Gestrandet im Paradies – Alltag, Karriere, Familie, Freundschaften, Versicherungen und das vorab bezahlte Sockenabo – all das lässt der Schweizer Claudio Sieber zurück, als er sein Leben als Vagabund beginnt. Seit mehr als sechs Jahren lässt er sich als Abenteurer und Journalist durch Asien und Ozeanien treiben, um am Ende auf Siargao zu landen, seinem persönlichen Paradies. Ein Buchtipp.

Rollerfans trafen sich in Sattahip – Am 30. Oktober lud The Bikers Café Thailand in Sattahip Motorrollerfans aus dem Großraum Pattaya zum „Scooter Meet“ ein und traf mit der Veranstaltung den Geschmack von Urlaubern und Residenten: 470 Gäste verzeichneten die Organisatoren Achara und Martin Koller.

Rock ’n’ Roll trifft auf Isaan-Küche – In Nong Khai im Nordosten des Landes wird seit Kurzem ausgelassen geschlemmt und gerockt. Und am Sonntag, 6. November sogar mit Thailands wohl bekanntesten Rocker Sek Loso im Madame Country Restaurant! Erfahren Sie mehr!

