Endlich wieder Sonne, Strand und Palmen – Nach fast zwei Jahren hat sich das südostasiatische Königreich am 1. November wieder für den internationalen Tourismus geöffnet. Freuen dürfen sich besonders Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: Wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und vor ihrer Abreise negativ auf das Virus getestet wurden, können sie nach dem „Test & Go“-Modell einen Urlaub ohne Quarantäne in dem Traumreiseziel verbringen – Die neue Ausgabe enthält eine Übersicht zu den drei Einreisemodellen – „Test & Go“, „Sandbox“ und „Alternative Quarantäne“ sowie Fragen, Antworten und Quintessenzen zum „Thailand Pass“, der seit dem 1. November das bisherige „Certificate of Entry“ (COE) ersetzt.

Thailand wagt den touristischen Neustart und ist ab sofort wieder offen für vollständig geimpfte Touristen aus 63 Ländern. Auf der Liste, die in letzter Minute – zwei Tage vor dem Öffnungstermin – noch einmal von ursprünglich 46 Staaten um 17 weitere aufgestockt wurde, stehen auch Deutschland, Österreich und die Schweiz – Wir klären Sie über alle Formalitäten auf, die Sie seit dem 1. November 2021 für die Einreise ohne Quarantäne nach Thailand zu beachten sind.

In Thailand neigt sich die Regenzeit ihrem Ende entgegen und im ganzen Land beginnt die Festivalsaison – Wir verraten Ihnen, welche Festivitäten Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

In Sri Racha wurde der „Suan Sukaphab Koh Loi“ komplett renoviert. Der Park ist jetzt schöner als je zuvor – Eine Fotostrecke von Sri Rachas komplett neu gestalteter grüner Lunge.

Freude in Bangkok, Enttäuschung in Pattaya. Neben den Provinzen Krabi, Phang-nga und Phuket wurde am 1. November 2021 – der Stichtag für Thailands Öffnung für den internationalen Tourismus – auch Thailands Hauptstadt Bangkok als eine neue touristische Zone („Blaue Zone“) ausgewiesen, in der nur wenige Beschränkungen gelten und auch wieder alkoholische Getränke in Gastronomiebetrieben mit SHA-Zertifizierung ausgeschenkt werden dürfen. In Pattaya wiederum – in Vor-Corona-Zeiten eines der wichtigsten Touristenziele des Landes in der Provinz Chonburi – bleibt das Alkoholverbot in Restaurants bis auf Weiteres bestehen – Eine Übersicht: Was ist in Thailand erlaubt, was nicht.

Die Stadt Pattaya hat den offiziellen den Zeitplan, die Regeln und das Programm für das bevorstehende „Pattaya Music Festival 2022“ bekanntgegeben, das an vier Wochenenden von November bis Dezember ausgerichtet wird und sich – im Hinblick auf das musikalische Programm – an inländische Besucher richtet. – Ein Ausblick auf Thailands größtes Musikfestival am Strand.

Chonburis Gouverneur hat eine neue Verordnung für die Ostküstenprovinz erlassen, zu der auch Pattaya gehört. Sie ist am 1. November 2021 in Kraft getreten – Eine Übersicht zu allen Lockerungen und Beschränkungen in Pattaya.

Er ist einer der bekanntesten Fernsehauswanderer in Thailand: Matthias Bück. Der deutsche Koch kam vor 13 Jahren nach Koh Samui, eröffnete dort – damals noch mit seiner deutschen Frau Hania – die Bamboo Bar in Maenam. Ein Kamerateam von Vox filmte die – zugegebenermaßen anfangs recht naive – Auswanderung vom ersten Tag an. Jetzt schwingt er in Bangkok über die Hochsaison den Kochlöffel – Bück im Glück.

Auf der ganzen Welt werden immer noch täglich neue Covid-19-Fälle verzeichnet – bei gleichzeitiger Zunahme der Anzahl zuvor infizierter Personen, die jetzt negativ getestet werden, aber weiterhin eine kontinuierliche Covid-19-Betreuung benötigen. – Hilfe bei „Longtime Covid-19“ leistet die neu eröffnete Bumrungrad Covid-19 Recovery Clinic in Bangkok.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Interessante Lokal- und Reisenews aus allen Regionen Thaiands, unsere beliebten Kolumnen sowie viele weitere interessante Berichte, u.a. über knallende Kanonenkugeln im Discovery Garden Pattaya, das 175-Jährige Jubiläum von Julius Maggi und die Dringlichkeit einer zweiten ärztlichen Meinung vor einer OP.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesespaß – bleiben Sie gesund!

*** Hier geht es zum Download ***