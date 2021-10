Bangkoks Geisterturm am Fluss – Manchmal werden Gebäude zu Legenden, obwohl sie nie bewohnt wurden. Der unvollendete „Sathorn Unique Tower“ in Bangkok gehört dazu. Die Bauruine ist heute fester Bestandteil der Skyline am Chao-Phraya-Fluss. Aber viele glauben an einen Fluch – denn es ranken sich Gruselgeschichten um den sogenannten „Ghost Tower“...

Lockerungen und touristische Öffnung – Nach der Bestätigung der Öffnung Thailands für vollständig geimpfte Flugreisende aus Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko durch das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA), meldete sich Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha zu Wort und gab erste Details zum touristischen Neustart des Königreichs bekannt.

So gibt es den Corona-Impfpass für internationale Reisen – Nach Aussage des Ministeriums für öffentliche Gesundheit haben sich bisher 31.340 Menschen in Thailand für die Ausstellung des gelben Covid-19-Impfpasses („Covid-19 Certificate of Vaccination“) registriert, den Personen erhalten, die eine Reise ins Ausland unternehmen möchten.

Schlemmen im Hochwasser – In Thailand ist Regenzeit, auch der mächtige Fluss Chao Phraya trägt Hochwasser. Ein kreativer Restaurantbesitzer – mit Lokal direkt am Ufer – hat aus der Not eine Tugend gemacht: Er lässt die Holztische und -stühle einfach in den Fluten stehen und bietet seinen Gästen Schlemmen im Wasserbad.

Pattaya wartet auf Rückkehr der Touristen – Die Stadtverwaltung Pattaya plant die Durchführung von fünf Großveranstaltungen zur Belebung des Tourismus, wenn ausländische Besucher aus 10 Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko voraussichtlich ab dem 1. November 2021 wieder quarantänefrei nach Thailand reisen dürfen – vorausgesetzt, sie sind vollständig gegen Covid-19 geimpft.



Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte – Freuen Sie sich auf buntgemischte Nachrichtensplitter aus Bangkok.



Abflug aus der Pandemie – Thai Airways International (THAI) reagiert auf die touristische Öffnung Thailands ab dem 1. November und hat ihren neuen Winterflugprogramm 2021/2022 vorgestellt. Er gilt vom 31. Oktober 2021 bis zum 26. März 2022. Eine Übersicht.

Blasmusik in Bangkok – Wer in Bangkok statt Pad Thai lieber Pommes mit Currywurst isst, der geht seit 40 Jahren zum Traditionslokal „Bei Otto“. Das deutsche Ambiente lockt auch Promis und Prinzessinnen. Mitten in der Pandemie musste die Institution nun umziehen – nicht nur wegen Termiten.

Hua Hin Airport als Lifestyle-Drehkreuz – In den letzten Monaten wurden bereits verschiedene Pläne zur zukünftigen Ausrichtung und Entwicklung des Flughafens von Hua Hin vorgestellt. Neben der Positionierung des Hua Hin Airport als internationalen Flughafen auf der Weltkarte, wurde gegenüber der Presse nun ein weiterer Plan vorgestellt, der die Entwicklung des Flughafens zu einem Lifestyle-Drehkreuz für die gesamte Region beinhaltet.

Alle Lockerungen auf einen Blick – Praktische Übersicht zu den Phasen der touristischen Öffnung Thailands sowie über die wichtigsten Corona-Lockerungen und -Beschränkungen.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Interessante Lokal- und Reisenews aus allen Regionen Thailands, unsere beliebten Kolumnen sowie viele weitere interessante Berichte, u.a. über den 95. Geburtstag von Zen-Meister Thich Nhat Hanh, Medikamente gegen Covid-19, Corona als Dauerstreitthema unter Freunden, eine 19-jährige Pilotin auf Weltumrundung und über Hans Fritschis Rückkehr in den Discovery Garden Pattaya.

