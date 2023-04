Heilige Ochsen sagen die Ernte voraus – Für dieses Jahr hat der Hof-Astrologe den 17. Mai als Termin für die königliche Pflugzeremonie auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok festgelegt. Brahmanen-Priester geben während der Zeremonie Prophezeiungen über die zu erwartende Regenmenge und Ernte ab. Sie ist ein wichtiges kulturelles Ereignis und dient der Aufrechterhaltung der traditionellen Bräuche.

Obstsaison an Thailands Ostküste – Thailands Ostküste bietet eine unglaubliche Vielfalt an exotischen Früchten, die in der Obstsaison im Mai und Juni reifen. Während dieser Zeit können Besucher die reichen Aromen und Geschmacksrichtungen genießen, die durch die warmen Temperaturen und die feuchte Luft der Küste entstehen. Appetit bekommen?

Die drei coolsten Wasserparks in Pattaya – Seit Wochen ächzt Pattaya unter der brütenden Sommerhitze. Ein Liegestuhl unterm Sonnenschirm, ein eiskaltes Getränk und ein Sprung ins kühle Nass sind wohl die beliebtesten Strategien gegen die derzeit extremen Temperaturen. Besonders cool abkühlen lässt es sich in Pattaya in gleich drei großen Wasserparks, die wir Ihnen vorstellen.

Songkran 2023 in Pattaya – Das Songkranfest wurde in Pattaya dieses Jahr das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie wieder mit viel, viel Wasser gefeiert und erwies sich als Touristenmagnet, wie unser Fotorückblick auf das Wasserfest beweist.

Cannabislegalisierung – Fluch oder Segen? – Das Marihuana-Geschäft in Thailand hat sich zu einer profitablen Cashcow entwickelt, die Hauslieferdienste, interaktive Karten mit den Standorten von Cannabis-Läden, „Coffee Shops“ und Geschäfte mit Brownies, Keksen und Joints umfasst. Viele profitieren von diesem rechtlichen Schwebezustand, da es keine klare Regulierung der Branche gibt. Ein Lagebericht.

Entdecke das königliche Seebad – Hua Hin, eine malerische Küstenstadt in der Provinz Prachuap Khiri Khan in Thailand, ist seit langem ein beliebtes Urlaubsziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. In den letzten Jahren hat die Stadt jedoch mehrere neue Attraktionen hinzugefügt, die die Besucher noch mehr begeistern werden. Ein Travel-Guide für Hua Hin-Neulinge!

Unbekanntes Thap Lamu – Mit dem Fischerhafen hat die Marine nichts zu tun, wohl aber mit den Schildkröten und dem Golfplatz. Auch wenn es unglaublich klingt, das Hauptziel des Marinestützpunkts soll die Erforschung der Schutz und die Erhaltung der Meeresschildkröten sein. Wir verraten Ihnen, was es hier im Umfeld des Marinestützpunktes alles zu entdecken gibt.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und Hans Fritschis Gartengeschichten.

