Von: Björn Jahner | 20.04.22

Auf den Spuren der Chao Leh – Etwa 100 Kilometer südlich von Phuket befindet sich die Insel der Seenomaden. Die „Chao Leh“, wie sie von den Thais genannt werden, segelten einst mit ihren Booten über die Andamanensee: Hoch bis Burma, runter nach Phuket und weiter bis vor Thailands Golf. Da „ihr“ Meer heutzutage aufgeteilt ist unter Staaten, deren Bürger sie nicht sein dürfen, wurden sie an die Strände gezwungen, z.B. von Koh Surin Tai. Begleiten Sie Autorin Ursula Spraul-Doring ins Dorf der Seenomaden.

Krönungstag und königliche Pflugzeremonie – Traditionell steht der Monat Mai ganz im Zeichen des thailändischen Königshauses. Am 4. Mai gedenkt die Bevölkerung dem Tag, an dem Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn den Thron bestieg. Am 13. Mai wird vor dem Königspalast in Bangkok – auf dem Sanam-Luang-Platz – die Königliche Pflugzeremonie abgehalten, womit der Beginn der Regenzeit angekündigt wird.

Fruchtsaison an Thailands Ostküste – Der Beginn der Regenzeit ist für Leckermäulchen der schönste Zeitpunkt des Jahres – die Obstsaison. Im Mai und Juni präsentiert sich die Ostküste als ein tropisches Schlaraffenland, wenn die Obstplantagen ihre Pforten für Besucher öffnen und umfangreiche Fruchtbuffets zum Festpreis anbieten, bei denen man sich den Bauch mit Vitaminen ordentlich vollschlagen kann.

Facelift für ehemaliges Fischerdorf – Die Pattaya City Hall hat ihren Plan vorgestellt, der auf die touristische Entwicklung von Naklua abzielt. Im Mittelpunkt steht der Bau eines Parkhauses am Lan-Pho-Park und die Aufwertung der öffentlichen Parkanlage. Eine Bilderstrecke.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Pflanzen, die auf Balkonen Früchte tragen – Es gibt erstaunlich viele Gartenpflanzen, die auch in Kübeln auf Terrassen gedeihen können, berichtet Hans Fritschi im neuesten Teil der Gartengeschichten aus dem Discovery Garden Pattaya.

Segnung für den Bullen von Pattaya – In Thailand muss ein Geschäft nicht nur ordentlich gebaut, sondern auch den alten Bräuchen entsprechend eingeweiht werden – zum Schutz des Restaurants, für einen erfolgreichen Betrieb und für viele zufriedene Gäste. DER FARANG berichtet von der Mönchszeremonie in der Seeland Brewery, dem neuesten Projekt von Bramburi-Wirt Thomas Seeland.

Harley-Davidson Meet @ The Bikers Café Thailand – Nach dem ersten Anlass am letzten März-Wochenende (Triumph/ Liqui Moly Meet) mit über 300 Besuchern steht bereits der nächsten Motorrad-Themen-Event im The Bikers Café Thailand in Sattahip vor der Tür. Wir verraten Ihnen die Höhepunkte des Harley-Davidson Meet am Sonntag, 24. April 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Street Art als Spiegel der Identität – Vor rund sechs Jahren hat die Stadt Phuket die Straßenkunst für sich entdeckt. Durch das im Jahr 2016 lokal organisierte Projekt F.A.T. – Food, Art, Town“ und durch die Verleihung des UNESCO-Titels „Stadt der Gastronomie“ hat sich Phuket-Town zu einer farbenfrohen Altstadt gewandelt.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter ein Bericht über die Klimaproblematik der Kryptowährung Bitcoin und ein Artikel über „Auswärtsspiel“ – eine neue TV-Dokumentation zum 40. Jubiläum der Toten Hosen.

