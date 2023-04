Thailand feiert klitschnass ins neue Jahr – Im April ist das ganze Land außer Rand und Band, wenn vom 13. bis 15. April das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie das thailändische Neujahrsfest Songkran wieder mit viel, viel Wasser ausgelassen gefeiert wird und Touristen aus aller Welt anzieht. Während jüngere Urlauberschichten extra zu den fröhlichen Wasserschlachten aus Übersee anreisen, nehmen viele ältere Residenten Reißaus in ruhigere Gefilde.

Die Schweiz eröffnet ein Konsulat in Pattaya – Diesbezüglich meldet sich S.E. Pedro Zwahlen, Schweizer Botschafter in Thailand, mit einem Brief an seine Landsleute im Königreich.

Baustellen bringen Verkehr zum Erliegen – Das thailändische Neujahrsfest Songkran, das auch als Wasserfest bekannt ist, steht in wenigen Tagen vor der Tür. Im Hinblick auf die während der Festtage in die Stadt strömenden inländischen und ausländischen Touristenmassen haben viele Einwohner und Auswanderer ihre Besorgnis über die seit langem bestehenden Verkehrsprobleme in der Innenstadt zum Ausdruck gebracht.

Mit Buddhas Segen beginnt das Wasserfest – Läuft in den meisten Städten und Dörfern im Land bereits der Countdown zum thailändischen Neujahrsfest, werden an der Ostküste die Feierlichkeiten erst dann aufgenommen, wenn in anderen Landesteilen die ausgelassenen Songkran-Partys längst ausgeklungen sind. So auch in Pattaya, wo wie so oft alles etwas anders ist als im restlichen Königreich. Thailand-Besucher erwartet eine bunte Mischung aus traditionellen Riten, ausgelassener Volksfeststimmung und wilden Wasserschlachten. Kein Wunder, dass sich unter Urlaubern und Residenten beim Songkranfest in der Touristenmetropole die Geister scheiden.

Ein Leben an der Kette – Affen als Kokospflücker einzusetzen, hat in Thailand Tradition. Die klugen Tiere werden für die Aufgabe hart gedrillt und leben ständig angekettet. Kampagnen von Tierschützern haben auch in Deutschland schon zu Konsequenzen geführt. Eine Spurensuche auf Koh Samui.

Impressionen von der Bangkok International Motor Show – Ein Foto-Rückblick auf die Bangkok International Motor Show 2023, Thailands größte Fahrzeugmesse.

Colmar Tropicale – Colmar mit seinem Fachwerk-Idyll und der romantischen Altstadt liegt im Oberelsass – oder? So mancher reibt sich im Dschungel von Malaysia die Augen: Aus dem Grün ragt ein tropischer Klon samt Zugbrücke, Erkern und Croissants. Wer hatte diese verrückte Idee?

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und Hans Fritschis Gartengeschichten.

>> Download PDF-Ausgabe<<