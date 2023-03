Kutschfahrt durch Lampang – Lampang ist die drittgrößte Stadt Nordthailands und ein populäres Ausflugsziel, das sich seinen authentischen Charme lang vergangener Tage bewahrt hat. Die pittoreske Altstadt weist sowohl europäische als auch burmesische Einflüsse auf und lässt sich besonders romantisch auf einer Pferdekutschfahrt erkunden. Neben buddhistischen Tempelanlagen und filigranen Holzhäusern lockt auch ein Elefanten-Krankenhaus zum Besuch. Eine Reisereportage.

Food Trucks ein Touristenmagnet – Thailändische Behörden setzen auf den anhaltenden „Food Truck“-Trend und wollen mit den kultigen Imbissfahrzeugen Touristen anlocken. Eine Win-Win-Situation für Touristen sowie Betreiber!

Zufriedene Urlauber, hohe Rankings – Thailand hat wieder einmal bewiesen, dass es besser „lächelt“ als die meisten anderen Urlaubsländer, wenn es um Reise-Rankings geht, und belegte den vierten Platz in einer Umfrage zu den 10 günstigsten Reiseländern. Die Umfrage wurde von der in den USA ansässigen Zeitschrift Kiplinger durchgeführt, einem amerikanischen Verlag für Wirtschaftsprognosen und persönliche Finanzberatung. Sind die Urlauber zufrieden, zeigt sich dies auch in Rankings.

Schneller über den Chao Phraya – Der Bau der breitesten Flussbrücke des Landes über den Chao Phraya in Bangkok wird voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Die achtspurige Brücke wird parallel zur Rama IX Bridge gebaut. Erfahren Sie mehr über das markante Bauwerk, dass das Herzstück eines Mega-Verkehrsprojekts ist.

Poolvilla als Kapitalanlage – Immer mehr deutschsprachige Rentner träumen vom Ruhestand in Thailand. Sie sehnen sich nach 365 Tagen Sommer im Jahr und die Freude am Müßiggang in einem luxuriösen Umfeld. Denn wer bereits zu Berufszeiten einen gehobenen Standard gewohnt war, möchte auch im Ruhestand keine Abstriche machen. Sunshine International hat diese Marktlücke entdeckt und bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten an.

Sattahip-Samui-Fähre wieder in Betrieb – Die Auto- und Personenfähre zwischen Sattahip nahe Pattaya und Koh Samui ist wieder in Betrieb. Wir verraten Ihnen, wo es die Tickets für die Mini-Kreuzfahrt quer durch Thailands Golf gibt.

Die irrsten Rikschas der Welt – Malakka an der Westküste Malaysias ist für seine malerische Altstadt berühmt. Aber in der Welterbestätte gibt es eine weitere Attraktion: Hier touren die wohl irrsten Rikschas der Erde. Unterwegs zwischen Plüsch, Plastikrosen und Pokemons – und ein bisschen Udo Jürgens.

Formel 1 – Kalender für die Saison 2023 – Für Formel-1-Fans enthät die neue Ausgabe – mit Verspätung – den Rennkalender in Thailändischer Uhrzeit.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews, Lokalnachrichten und Events aus allen Landesteilen, die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und Hans Fritschis Gartengeschichten.

Die Druckausgabe FA07/2023 erscheint am Freitag, 31. März 2023