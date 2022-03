Krieg erschwert Tourismus-Comeback – Kaum erwacht Thailands Tourismusindustrie wieder zu neuem Leben nach über zweijährigem Corona-Stillstand, kommt mit dem Krieg in der Ukraine ein neues Problem auf die Reisebranche zu. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine sitzen weltweit etwa 150.000 Reisende fest, weil sie nicht mehr zurück in ihre Heimatländer gelangen können – auch in Thailand. Mehr über die Auswirkungen des Konflikts auf den Thailand-Tourismus erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Thailand ehrt seine grauen Riesen – Am Sonntag, 13. März 2022 findet in Thailand ein für westliche Besucher eher ungewöhnlicher Feiertag statt: Dann nämlich feiert das Königreich den Nationalen Elefantentag. Mit dem Ehrentag zugunsten der Dickhäuter soll die Öffentlichkeit für die Rettung der grauen Riesen und deren Lebensraum sensibilisiert werden.

Beach-Dining als neuer Ausgehtrend – Statt den Kopf in den Sand zu stecken, haben viele Lokale im Großraum Pattaya die Pandemie mit viel Ideenreichtum gemeistert. Um insbesondere Inlandstouristen anzulocken, stellen derzeit viele Fischrestaurants in Na-Jomtien in den Abendstunden gemütliche Sitzkissen und Campingmobiliar direkt auf dem renovierten Sandstrand auf, wo die Besucher ein romantisches Dinner unter dem nächtlichen Sternenhimmel mit Meeresrauschen genießen können. Ein neuer Trend, der sich nicht nur bei den Gästen der Fischrestaurants großer Beliebtheit erfreut, sondern auch die Behörden auf den Plan gebracht hat, die sich derzeit mit der Frage beschäftigen, wie sie auf die illegale Geschäftstätigkeit am Strand reagieren sollen.

Bück im Glück – Vor 14 Jahren wandert Matthias Bück nach Thailand aus. „Goodbye Deutschland“ erzählt seither von den Abenteuern des Schwaben. Seine Bar auf Koh Samui boomt zuerst und geht dann in der Pandemie Pleite. Nun hat er das Glück in Bangkok gefunden – sprichwörtlich.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Wo Thailands freundlichste Menschen leben – Im Rahmen der „Booking.com Traveller Review wards 2022“ wurde Krabi an der Andamanensee zur gastfreundlichsten Stadt Thailands gewählt. Autorin Ursula Spraul-Doring nahm dies zum Grund für eine Recherchereise und verrät der Leserschaft, mit welchen Attraktionen abseits ausgetretener Touristenpfade die malerische Provinz im Süden des Landes aufwartet.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter Entengrütze als grüne Wunderwaffe im Discovery Garden Pattaya, die Ergebnisse des Weltklimarat-Berichts 2022, die beschränkte Aussagekraft von Covid-19-Schnelltests, die Frage der Seriosität von Online-Bewertungsportalen und die Vorstellung des neuen Albums der Scorpions. In einem interessanten Gastbeitrag beleuchtet Christian Rasp die grundlegende Wende in der deutschen Sicherheitspolitik.

Für Formel-1-Fans beinhaltet die neue Ausgabe den Rennkalender für die Saison 2022 in Thai-Zeit.

