Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA05/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Am Freitag, 13. März findet in Thailand ein für Westler ungewöhnlicher Feiertag statt. Dann nämlich feiert das ganze Land den Nationalen Elefantentag. Mit dem Ehrentag zugunsten der Dickhäuter soll die Öffentlichkeit für die Rettung der grauen Riesen und deren Lebensraum sensibilisiert werden. Wir klären Sie über die Hintergründe auf.

Es gibt ein Stück Stoff, an dem man Thailand-Touristen schon von weitem erkennt: Elefantenhosen. Ob hipp oder Modesünde – an diesem Kleidungsstück scheiden sich die Geister. Warum sie d so beliebt sind, verraten Elefantenhosenträger in der neuen Ausgabe.

Keine Frage: Das Wochenende vom 13. bis 15. Februar stand in Pattaya ganz im Zeichen schwerer Maschinen und Rock’n’Roll. Die Burapa Pattaya Bike Week meldete sich mit der 23. Edition des größten Biker-Treffens des Landes zurück und sorgte drei Tage lang für „Love & Peace“ in der Touristenmetropole. Wir haben uns zwischen, Rocker, Freaks und Biker gemischt.

In Bangkok wird die Feuerwehr öfter wegen Schlangen gerufen als zum Löschen von Bränden. In der neuen Ausgabe stellen wir Ihnen den Schlangenfänger Pinyo Pukpinyo, der von seiner gefährlichen Arbeit berichtet.

Im Herzen eines üppigen, ruhigen Gartens am Rande eines kleinen Kanals im Distrikt Bangyai in Nonthaburi befindet sich das Thai House, ein traditionelles Teakholzhaus im thailändischen Stil, in dem Urlauber übernachten können. Das Besitzerehepaar Paiboone und Pip Fargrajang erzählt dem FARANG über die Idee zu ihrem einzigartigen Homestay.

Mit mehr als 22.000 Verkehrstoten pro Jahr zählen Thailands Straßen zu den gefährlichsten der Welt.Auch wenn sich die meisten Thailand-Residenten an die vielen Unfallberichte in den Nachrichten längst gewöhnt haben, sorgte der Unfall eines britischen Teenagers für Entsetzen und große Anteilnahme in der ausländischen Community von Hua Hin. Aelfi verlor bei einem tragischen Unfall in der Silvesternacht 2019/2020 ein Stück Schädel und kämpft bis heute in der Intensivstation um sein Leben.Wir berichten über den tragischen Fall Aelfi.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Rückblick auf die BZ-Olympiade im Begegnungszentrum Pattaya, ein Schweizer Lichtblick in Pattayas Dark Side, Blütenmeer und Überfluss im Discovery Garden in Nong Khai, das Designkonzept Blended Wing Body von Airbus, eine minimalinvasive Lösung für Aortenklappenstenosen und ein Ausblick auf die diesjährige Urlaubsaison.

Für Formel-1-Fans beinhaltet die neue Ausgabe den Kalender für die Rennsaison 2020 mit den Startzeiten der Rennen in Thai-Zeit.

Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 28. Februar 2020.

