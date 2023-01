Kiffer-Mekka Thailand – Seit der Cannabis-Entkriminalisierung in Thailand hat sich das Königreich innerhalb von nur wenigen Monaten zum Kiffer-Paradies entwickelt, das sich längst nicht mehr vor Amsterdam verstecken braucht. „Coffee-Shops“ schießen im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden und bringen Kritiker auf den Plan. Denn bis die Legalisierung nicht vom Parlament endgültig per Gesetz verankert wird, weht mit dem Marihuana-Qualm weiter Besorgnis durch die laue Tropenluft.

Die Schweiz hat einen neuen Botschafter – In der neuen Ausgabe begrüßt der neue Schweizer Botschafter in Thailand, S.E. Pedro Zwahlen, die Schweizer Community im Königreich.

Thailand hält an Öffnung fest – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte klarstellen, dass Thailand weiterhin alle internationalen Besucher im Rahmen der am 1. Oktober 2022 eingeführten Politik der vollständigen Öffnung für den Tourismus willkommen heißt. Eine Übersicht zu den Einreiseregeln.

Hochbetrieb am Wongamat Beach – Die touristische Hochsaison ist nach fast drei Jahren Pandemie endlich wieder zurück und mit ihr viele kältegeplagte deutschsprachige Überwinterer und sonnensüchtige Urlauber aus anderen Teilen der Welt, die den weitläufigen Strand im Norden Pattayas bevölkern. Wir haben einen Strandspaziergang unternommen.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Fernzüge starten vom neuen Hauptbahnhof – Die thailändische Staatsbah (SRT) verlegt ab dem 19. Januar 2023 52 Fern-, Schnell- und Expresszüge von Bangkoks Hua Lamphong Station zum Krung Thep Aphiwat Central Terminal, Thailands neuer Eisenbahnfernverkehr-Knotenpunkt im Bezirk Chatuchak.Eine Übersicht zu allen Änderungen im Bahnverkehr.

Österreichisch-Thailändische Gesellschaft – Seit September 2022 ist Gerhard Dobernig der neue Generalsekretär der Österreichisch-Thailändischen Gesellschaft (ÖTG) mit Sitz in Wien. Die Gesellschaft wurde am 9. Juli 1982 vom ehemaligen Thai-Botschafter und dem ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten gegründet und will die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern in vielen Bereichen fördern. DER FARANG traf sich mit dem neuen ÖTG-Generalsekretär und befragte ihn zu den Plänen seiner Gesellschaft im Jahr 2023.

Im Alter nach Thailand auswandern – Anne Bente, 72 Jahre, kommt aus Nürnberg und hat ein langes Berufsleben hinter sich. Als ihr Mann starb war sie plötzlich allein und überlegte, wie sie ihren Lebensabend gestalten möchte. Da ihr Sohn in Thailand lebt, folgte sie ihm ins tropische Königreich und fand in der Altersresidenz von Sunshine International in Hua Hin ihr neues Zuhause. DER FARANG unterhielt sich mit Anne über die Vorzüge des Ruhestands in Thailand und befragte sie über ihr Leben in den Tropen.

So klappt’s mit dem E-Visum! – In der gesamten D-A-CH-Region – Deutschland, Österreich, Schweiz – kann mittlerweile kein thailändisches Visum mehr auf dem Postweg oder persönlich bei der Botschaft bzw. dem Konsulat beantragt werden. Der altbewährte, schriftliche Visumantrag ist Geschichte. Das neue E-Visum (elektronisches Visum) ersetzt den bisherigen Sticker und soll alles einfacher machen. Wirklich alles? Profitipps für die Beantragung von Stefan Fabbro von der FS Consulting Co., Ltd.!

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, Hans Fritschis Gartengeschichten und die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA02/2023 erscheint am Freitag, 20. Januar 2023