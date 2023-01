Ein Traum in Grün: Thailands Norden – Mit zauberhaften Berglandschaften, abgelegenen Bergdörfern sowie grünenden Reisfeldern und Teeplantagen zieht der hohe Norden Thailands Touristen aus aller Welt in seinen Bann. Besonders im Januar lohnt sich ein Ausflug in die Berge sehr, wenn auf dem Doi Thung in der Provinz Chiang Rai ein großer Bergvölkermarkt mit lokalen Produkten veranstaltet wird und die Natur sich von ihrer besten Seite zeigt.

„Back to the Culture“ – Der Burapa MC hat den Termin für das nächste größte Bikertreffen des Landes bekanntgegeben: Von Donnerstag, 9. Februar bis Samstag, 11. Februar 2023 wird Pattaya wieder ganz im Zeichen schwerer Maschinen und Rock’n’Roll stehen, wenn die Burapa Bike Week drei Tage lang für „Love & Peace“ in der Touristenmetropole sorgen wird. Alle bisher bekannten Facts zum diesjährigen Festival!

NFTs vereinen Tourismus und Muay-Thai-Erbe – Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte Touristen die neue „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ mit digitalen Non-Fungible Tokens (NFT) vorstellen, die den legendären Muay-Thai-Kämpfer Buakaw Banchamek präsentieren. Die neue Tech-Kampagne der TAT im Überblick.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Glanz und Gloria für Kabarett-Legende – Ob als Gründer des Mainzer Forum-Theaters „unterhaus“, begnadeter Schriftsteller oder geschätzter Kolumnist der „spitzen Feder“ im Magazin DER FARANG: Carl-Friedrich Krüger, besser bekannt als Ce-eff, gilt als eine lebende Legende, die aus der deutschen Kabarett- und Kulturszene nur schwer wegzudenken ist. Am 25. Dezember 2022 feierte er im Restaurant „Poseidon’s Wine Cellar“ im Jomtien Complex seinen 85. Geburtstag. Ein Rückblick auf ein rauschendes Fest.

Filmspaß für Cineasten in Bangkok – Kinofans sollten das Bangkok Film Festival nicht verpassen, das vom 20. bis 22. Januar 2023 im Bangkok Art and Culture Center stattfindet. Alle Infos!

Thai-Pflanzenmärkte sind voll mit Gras – Letzter Besuch auf dem Pflanzenmarkt in Nord-Pattaya in diesem Jahr: Vieles ist wie immer, aber ein paar Dinge haben sich 2022 ziemlich grundlegend geändert, berichtet Hans Fritschi in seinem neuesten Teil der Gartengeschichten.

Eiland mit viel maritimen Flair – Koh Sichang ist eine Reise wert. Das wusste auch schon König Chulalongkorn, der das kleine Eiland etwa 12 Kilometer vor der Westküste Sri Rachas oft wegen des angenehmen Klimas zur Erholung aufsuchte und hier im Jahr 1889 einen Sommerpalast errichten ließ, dessen Überreste heute noch besichtigt werden können. Wir stellen Ihnen diesen Insel-Geheimtipp vor, der trotz seiner Nähe zu Pattaya bisher vom internationalen Massentourismus verschont blieb.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, ein neuer Gastbeitrag der Reihe Nachgefragt von Christian Rasp und die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA01/2023 erscheint am Freitag, 6. Januar 2023