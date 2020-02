Von: Anne-Beatrice Clasmann (dpa) | 05.02.20

BERLIN (dpa) - Darüber, ob die deutsche Regierung zu Beginn der «Flüchtlingskrise» von 2015 richtig oder falsch gehandelt hat, gehen die Meinungen bis heute auseinander. Einig sind sich alle nur in einem Punkt: Die Verantwortlichen haben damals zu spät reagiert. Und heute?

An Warnsignalen herrscht kein Mangel. Die Lage der Migranten auf den griechischen Inseln ist erbärmlich. In Syrien hoffen angesichts massiver Angriffe der von Russland unterstützten Regierungstruppen Hunderttausende auf eine Gelegenheit, in die Türkei - und danach womöglich nach Europa - zu gelangen. In der libyschen Hauptstadt Tripolis hat das UN-Flüchtlingshilfswerk vergangene Woche wegen Militäreinsätzen in der näheren Umgebung die einzige EU-finanzierte Unterkunft für Flüchtlinge vorübergehend geschlossen.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer spricht auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin von einem «gewaltigen Migrationsdruck». Und was tut die Bundesregierung, die eine Situation wie 2015, als jeden Tag Tausende Asylbewerber über Ungarn und Österreich nach Deutschland kamen, nach eigenem Bekunden ja unbedingt verhindern will? Die humanitäre Hilfe für die Vertriebenen in Idlib wird verstärkt. Libyen gilt im Kanzleramt jetzt als Chefsache.

Seehofer ist dennoch unzufrieden. Er will endlich auf EU-Ebene vorankommen: mit der Reform der gemeinsamen Asylpolitik und beim Schutz der Außengrenzen.

Politiker und Aktivisten, die für eine Aufnahme von Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland eintreten, fürchten, dass die Mauern und Zinnen der «Festung Europa» jetzt noch weiter hochgezogen werden. Für Empörung sorgte bei den Verfechtern einer liberalen Migrationspolitik vergangene Woche die Idee, Schlepperboote, die von der Türkei in Richtung Griechenland starten, mit schwimmenden Barrieren aufzuhalten.

Seehofer sagt, die europäische Grenzschutzagentur Frontex sei von ihren Kapazitäten und Befugnissen her einfach noch nicht da, «wo wir sie haben wollen». Frontex soll in den kommenden Jahren mehr Personal bekommen. Derzeit ist der Aufbau einer Reserve von 10 000 Einsatzkräften bis 2027 geplant. Flüchtlingshelfer sehen das auch mit Besorgnis. Ihnen fehlt es bei Frontex-Einsätzen an Kontrolle - auch in Menschenrechtsfragen.

Seehofer will, dass es bei Frontex mit dem Aufwuchs schneller geht, damit es «in überschaubarer Zeit» einen wirksamen Außengrenzschutz gibt. Dann müssten, so die Theorie, weniger deutsche Polizisten für Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich und Schleierfahndung an anderen Grenzabschnitten bereitstehen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, verlangt hier eine verlässliche Planung. Er sagt, es wäre widersinnig, die Beamten, die dann bei den seit Herbst eingerichteten mobilen Kontrollen an den deutschen Grenzen fehlten, jetzt an die EU-Außengrenzen zu schicken. Außerdem müsse der Einsatz dort für Bundespolizisten auch in Zukunft freiwillig sein.

Für Frontex waren Ende September vergangenen Jahres insgesamt 173 deutsche Polizeibeamte im Ausland eingesetzt. Die Bundespolizei wurde dabei nach Angaben der Bundesregierung durch 60 Beamte von Polizeien der Länder, Zoll und Bundeskriminalamt unterstützt.

Frontex sichtet nach Angaben seines Direktors Fabrice Leggeri zur Zeit rund 7.000 Bewerbungen. Ziel ist es, 700 neue Mitarbeiter einzustellen, die dann sechs Monate lang für ihre neue Aufgabe ausgebildet werden sollen.

In Deutschland hatte es im vergangenen Jahr 142.509 Asylerstanträge gegeben. Damit ist die Zahl der Menschen, die dort erstmals einen Asylantrag stellten, erneut gesunken - und zwar um ungefähr 20.000. Aus Sicht europäischer Asyl- und Sicherheitsbehörden ist das aber kein Trend, der sich zwangsläufig fortsetzen wird.

Dass das Dublin-Verfahren, das bisher die Zuständigkeit des jeweiligen EU-Mitgliedstaates für einzelne Asylbewerber regelt, nicht funktioniert, erklärt der deutsche Bundespolizei-Präsident Dieter Romann anhand einer Zahl. Rund 139.000 irreguläre Grenzübertritte hat Frontex 2019 an den EU-Außengrenzen festgestellt. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland im gleichen Zeitraum war höher. «Wenn es nicht gelingt, dann werden aus meiner Sicht Mitgliedstaaten nicht daran gehindert werden können, sich selbst zu schützen», sagt Romann.