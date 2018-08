Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

BANGKOK: Laut einer Umfrage von Suan Dusit Poll sehen Wähler Ehrlichkeit als wichtigste Eigenschaft an für die Kandidaten bei der Parlamentswahl Anfang kommenden Jahres.

Die Umfrage erfolgte vom 8. bis 11. August bei 1.034 Personen im ganzen Land, um Meinungen darüber einzuholen, welche Faktoren ihre Entscheidung für einen Kandidaten für das Parlament am meisten beeinflussen werden. Fast 28 Prozent der Befragten nannten Ehrlichkeit, dann folgten Wissen und Können (25%), persönlicher Hintergrund (16%), Bildung (16%) und politische Erfahrung (15%). Auf die Frage, was der ideale Beruf für einen Wahlkandidaten sei, kamen Regierungsvertreter mit 29 Prozent an erster Stelle, dann folgten Geschäftsleute (25%), Rechtsanwälte (22%), Akademiker (16%) und Offiziere (7%). Hinsichtlich des besten Ausbildungshintergrunds für Kandidaten wurden Absolventen im Bereich der Wirtschaft mit 41 Prozent genannt, es folgten Politikwissenschaft (22%) und Betriebswirtschaft (15%).