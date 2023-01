Von: Björn Jahner | 29.01.23

PHUKET: Nach Angaben des Direktors der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Phuket ist der Fremdenverkehr auf Phuket im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 50 Prozent angestiegen.

Nantasiri Ronsiri teilte am Donnerstag (26. Januar 2023) der Presse mit, dass die Zahl der Besucher auf Phuket von Januar bis Dezember 2022 insgesamt 9,26 Millionen betrug, wobei 53,6 Prozent inländische und 46,4 Prozent internationale Touristen waren, die Phuket im Laufe des Jahres 233,38 Milliarden Baht an Tourismuseinnahmen bescherten.

„Vor der Pandemie hatte Phuket ein Tourismusaufkommen von 400 Milliarden Baht“, so Khun Nantasiri, „und jetzt sind wir bei 200 Milliarden Baht, das bedeutet eine 50-prozentige Erholung“.

Sie fuhr fort, dass 70 Prozent der gesamten Einnahmen auf ausländische Touristen und 20 Prozent auf thailändische Touristen entfielen.

Die 10 wichtigsten Länder in Bezug auf die Anzahl der Ankünfte auf Phuket im letzten Jahr waren:

Russland Indien Australien England Singapur Deutschland Malaysia Kasachstan Südkorea Amerika

Khun Nantasiri merkte an, dass es überraschend ist, Kasachstan und Amerika auf der Liste zu sehen, und fügte hinzu, dass eine große Gruppe kasachischer Touristen in der Regel in Phuket landet und einige Tage bleibt, bevor sie zu anderen Zielen wie Bangkok oder der Insel Samui weiterreist.

Was die Inlandstouristen anbelangt, so entschieden sich viele dafür, Phuket über den Neujahrstag zu besuchen, konnten aber dennoch nicht zahlenmäßig die ausländischen Touristen schlagen.

Mitte Januar 2023, so Khun Nantasiri, begrüßte Phuket drei Flüge aus China, die hauptsächlich Geschäftsleute beförderten. Große chinesische Reisegruppen werden jedoch nach Phuket kommen, sobald sie Visa erhalten haben. Sie erklärte, dass die Hotelauslastung bei etwa 80 Prozent liege, wobei einige Orte 90 bis 95 Prozent erreichten.

Einige Hotels sind jedoch noch nicht vollständig geöffnet, da einigen Hotels die Mittel fehlen, um ihren Betrieb nach dem Ende der Pandemie wieder aufzunehmen.

„Unser Ziel für 2023 ist es, mindestens 12 Millionen internationale und inländische Touristen nach Phuket zu locken, während das Gesamtziel für Thailand darin besteht, 23 Millionen Besucher zu empfangen“, erläuterte Khun Nantasiri.