Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Die meisten vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) befragten Thais wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen, sobald ein Impfstoff in Thailand verfügbar ist. An der Umfrage von Montag bis Freitag letzter Woche nahmen 724 Frauen und Männer teil.

69 Prozent der Befragten äußerten den Wunsch, sich impfen zu lassen, während 15 Prozent sagten, sie seien sich nicht sicher. Weitere 9 Prozent hatten keine Meinung, während 5 Prozent nicht geimpft werden wollen.

In einer Studie von Bangkok Poll zeigten sich die meisten der 1.082 interviewten Personen besorgt über die jüngsten Covid-19-Infektionen, die von Menschen verursacht wurden, die, ohne sich einer Quarantäne zu unterziehen, aus Tachileik in Myanmar nach Thailand zurückkehrten. Es wird im Königreich ein neuer Virenausbruch und damit eine neue Abriegelung des Landes befürchtet. Laut Bangkok Poll wünschten die Befragten, dass die Regierung die Einwanderungskontrollen entlang der Grenze verstärkt und natürliche Korridore patrouilliert, die oft von Menschen benutzt werden, um illegal nach Thailand einzureisen.