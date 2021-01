Die meisten Schulen werden wieder öffnen

Ab dem 1. Februar wird in den meisten Schulen des Landes wieder gebüffelt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen die meisten Schulen am 1. Februar wieder öffnen - als Reaktion auf den Rückgang neuer Coronavirus-Infektionen in den meisten Provinzen.

Das Bildungsministerium hatte Anfang Januar die Schließung von Schulen in 28 Provinzen angeordnet. Bis auf eine Ausnahme, Samut Sakhon, wird der Unterricht in allen Provinzen ab Montag wieder aufgenommen, kündigte Bildungsminister Natthapol Teepsuwan an.

Die Ankündigung kommt, obwohl das Land am Mittwoch mit 819 Infektionen die zweithöchste Zahl neuer täglicher Coronavirus-Fälle meldete. Die meisten dieser Fälle sind das Ergebnis von Massentests in der Provinz Samut Sakhon, dem Epizentrum des jüngsten Virenausbruchs.