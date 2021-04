Die meisten Rentner haben keine RÃ¼cklagen

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 26.04.21

BANGKOK: Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith sorgt sich um den Ruhestand einer großen Anzahl von Thais, da fast 40 Prozent der Bevölkerung dazu neigen, Geld auszugeben als es zu sparen. Und die neue Covid-19-Welle verschlimmert die fragile Verschuldung der thailändischen Haushalte.

Die Verschuldung der Haushalte ist im dritten Quartal 2020 aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf 86,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen, gegenüber 78,9 Prozent im gleichen Quartal 2019.

Thailand, so der Minister, wird zu einer gealterten Gesellschaft, denn die Zahl der Menschen, die am 31. Dezember 2020 60 Jahre oder älter waren, betrug 11,6 Millionen oder 17,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der 60-Jährigen oder Älteren wird in diesem Jahr 20 Prozent erreichen und im Jahr 2031 bei 28 Prozent der Bevölkerung liegen.

Nach einer Umfrage des Nationalen Statistikamtes aus dem Jahr 2017 sind 34,7 Prozent der Menschen nach der Pensionierung auf das Einkommen ihrer Familie angewiesen. 31 Prozent arbeiten weiter, um sich selbst zu versorgen, und nur 2,3 Prozent verfügen über ausreichende Ersparnisse, um im Ruhestand finanziell unabhängig zu sein.

15,7 Millionen Haushalte oder 72,9 Prozent der Befragten verfügen über einige Ersparnisse, während 5,8 Millionen Haushalte oder 27,1 Prozent keine Rücklagen haben. 38,9 Prozent sagten, sie würden eher Geld ausgeben als sparen; 38,5 Prozent der Interviewten sind beim Sparen undiszipliniert, während 22,6 Prozent das Sparen dem Ausgeben vorziehen.