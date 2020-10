Die Lostöpfe in der Champions League

Von: Redaktion (dpa) | 01.10.20

NYON: Jedes Jahr wird gezittert. Wie hart wird die Gruppenphase der Champions League? Die vier Bundesligisten werden bei der Auslosung in vier verschiedene Töpfe eingeteilt. Borussia Mönchengladbach droht die auf dem Papier schwerste Gruppe.

Die Sorge vor der «Hammergruppe» ist in jedem Jahr groß. Titelverteidiger FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bekommen an diesem Donnerstag (ab 17.00 Uhr) ihre Gruppengegner für die Champions League zugelost. In Topf eins sind die Meister der sieben besten europäischen Ligen sowie der Europa-League-Sieger gesetzt. Die Töpfe zwei bis vier werden nach dem UEFA-Koeffizienten eingeteilt. Gladbach gehört in der Wertung der Europäischen Fußball-Union zu den schwächsten Clubs der vergangenen Jahre.

Gezogen werden acht Vierergruppen mit jeweils einer Mannschaft aus den vier Töpfen. Deutsche Duelle in der Gruppenphase sind ausgeschlossen.

Gespielt wird am 20./21. und 27./28. Oktober, am 3./4. und 24./25. November sowie am 1./2. und 8./9. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Die UEFA behält sich vor, die Gruppenphase bis zum 28. Januar zu verlängern. Kann aus «irgendwelchen Gründen» die Gruppenphase nicht abgeschlossen werden, entscheidet zudem das UEFA-Exekutivkomitee über die Besetzung der K.o.-Runde, hatte der Dachverband mitgeteilt. Das Finale in Istanbul ist für den 29. Mai 2021 terminiert.

Die Lostöpfe im Überblick:

TOPF 1:

CLUB TITEL FC Bayern München deutscher Meister/Titelverteidiger FC Sevilla Europa-League-Sieger Real Madrid spanischer Meister FC Liverpool englischer Meister Juventus Turin italienischer Meister Paris Saint-Germain französischer Meister Zenit Sankt-Petersburg russischer Meister FC Porto portugiesischer Meister

TOPF 2:

CLUB UEFA-KOEFFIZIENT FC Barcelona 128.000 Atlético Madrid 127.000 Manchester City 116.000 Manchester 100.000 United Schachtjor 85.000 Donezk Borussia 85.000 Dortmund FC Chelsea 83.000 Ajax Amsterdam 69.500

TOPF 3:

CLUB UEFA-KOEFFIZIENT Dynamo Kiew 55.000 Red Bull 53.500 Salzburg RB Leipzig 49.000 Inter Mailand 44.000 Olympiakos 43.000 Piräus Lazio Rom 41.000 FK Krasnodar 35.500 Atalanta Bergamo 33.500

TOPF 4:

CLUB UEFA-KOEFFIZIENT Lokomotive Moskau 33.000 Olympique Marseille 31.000 Club Brügge 28.500 Borussia 26.000 Mönchengladbach Istanbul 21.500 FC Midtjylland 14.500 Stade Rennes 14.000 Ferencvaros Budapest 9.000