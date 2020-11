Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.20

PATTAYA: Das Marineamt legt weitere Bojenketten in der Bucht von Pattaya aus, um die Bereiche für den Schiffsverkehr und andere Aktivitäten klar abzugrenzen. So soll die Sicherheit auf See verbessert und das Vertrauen der Urlauber in die Touristenmetropole gestärkt werden.

Der Plan wird als „Pattaya-Modell für die Sicherheit auf See" bezeichnet. Die Arbeiten begannen 2015, und die Mittel für die dritte und letzte Phase, die im nächsten Jahr beginnen soll, wurden jetzt zugewiesen. Der Verkehr auf dem Meer ist in der Bucht von Pattaya stark, insbesondere zwischen dem Festland und der Insel Larn. In einem Gebiet von nur vier Quadratkilometern sind nach Einschätzung von Ekarat Khantharo, dem Direktor des Marinebüros, mehr als 1.500 Passagier- und Ausflugsboote im Einsatz. Seit 2017 sei die Zahl der Besucher in Pattaya stetig auf etwa 10 Millionen pro Jahr gestiegen. Obwohl die Zahl mit der Covid-19-Pandemie auf Null zurückgegangen sei, werde mit der Erholung der Tourismusindustrie gerechnet.

Etwa die Hälfte der 10 Millionen Touristen unternahm bisher Bootsfahrten zu Inseln, andere verbrachten viel Zeit mit anderen Wasseraktivitäten. In diesem Sinne erstellte die Marineabteilung den Plan für das „Pattaya-Modell", das den Schwerpunkt auf die Regulierung des Wasserverkehrs legt. Von allen Bootsbetreibern wurde verlangt, dass sie die Schifffahrtsgesetze nach internationalen Standards richtig verstehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. In der Bucht von Pattaya wurden Bojen in verschiedenen Farben gelegt. Sie weisen auf Geschwindigkeitsbegrenzungen hin, teilen Zonen für Wasseraktivitäten auf und markieren Navigationswege.

Die erste Phase wurde im Jahr 2015 mit einem Budget von 29 Millionen Baht vom Ministerium für Sport und Tourismus finanziert, die zweite Phase mit 59 Millionen Baht von Pattaya City. Die Umsetzung der dritten Phase soll 2021 mit 69 Millionen Baht aus dem Regierungsprojekt „Östlicher Wirtschaftskorridor" beginnen.