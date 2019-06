Von: Björn Jahner | 23.06.19

BANGKOK: Jeder Bangkok-Urlauber und Resident kennt sie: die Expressboote auf dem Chao-Phraya-Fluss, die eine günstige, verlässliche und im Gegensatz zu den staugeplagten Straßen der Millionenmetropole schnelle Transportalternative sind. Was viele hingegen nicht wissen: An der Spitze der Supatra & Chao Phraya Express Boat Group steht mit Supapan Pichaironarongsongkram eine Frau ihren Mann. Und das bereits in dritter Generation.