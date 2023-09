«Die Kaiserin»: Dreharbeiten zur zweiten Staffel laufen

Von: Redaktion (dpa) | 26.09.23

BERLIN: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Serie «Die Kaiserin» haben begonnen. Gedreht wird in Bayern, Tschechien und Italien, wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte. Neben den Hauptdarstellern Philip Froissant (Franz) und Devrim Lingnau (Elisabeth) kehren Melika Foroutan (Kaiserinmutter Sophie), Johannes Nussbaum (Erzherzog Maximilian) und Almila Bagriacik (Hofdame Leontine) in ihre Rollen zurück. Und es gibt Neuzugänge: Josephine Thiesen («Zwei Seiten des Abgrunds») spielt Prinzessin Marie und Napoleon III. wird von Christophe Favre (Public Enemy No. 1 - Todestrieb) verkörpert. Die erste Staffel von «Die Kaiserin» hatte sich im vergangenen Jahr fünf Wochen lang an der Spitze der Netflix Charts gehalten und Top-Platzierungen in 88 Ländern erreicht.

Zum Inhalt: Nach der ersten Krise will das junge Paar sein frisches Eheglück genießen, als dunkle Wolken über Schönbrunn aufziehen: Franz sieht sich in Europa unerwartet einem mächtigen Widersacher gegenüber. Und Elisabeth gerät unter großen Druck, denn ein Thronfolger soll schnellstmöglich die Zukunft des Reiches sichern.