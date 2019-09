Die Jagd auf Rotlichtsünder hat begonnen

Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.19

BANGKOK: Kameras haben am Sonntag 538 Autofahrer festgehalten, die bei Rot über eine Kreuzung fuhren. Es war der erste Tag, an dem die Polizei an 30 verkehrsreichen Kreuzungen der Hauptstadt mit einem neuen Kamerasystem Jagd auf Rotlichtsünder machte.

Hochauflösende 12-Megapixel-Kameras halten das Kennzeichen der Fahrzeuge mit optimaler Klarheit fest. Das Gerät ist außerdem mit einem Infrarotsystem ausgestattet, mit dem das Kennzeichen nachts und auch bei schlechten Wetterbedingungen klar erfasst werden kann. Sobald ein Auto und das Nummernschild abgelichtet sind, überprüft die Polizei die Fahrzeugdaten bei der Straßenverkehrsbehörde. Danach werden die Strafmandate ausgestellt und per Post dem Fahrzeugbesitzer zugestellt. Diese können auf einer Website weitere Informationen über das Verkehrsvergehen erhalten. Rotlichtsünder können mit einem Bußgeld von 1.000 Baht bestraft werden. Doch die Polizei schreibt aktuell nur Bußgeldbescheide über 500 Baht aus. Wiederholungstäter müssen mit dem Verlust ihres Führerscheins rechnen.