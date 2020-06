Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.20

PATTAYA: Die Stadt verfolgt einen Fünf-Jahres-Fahrplan für ihre technologische Umwandlung in eine „intelligente City", in ein Zentrum für Wirtschafts-, Investitions- und Tourismusaktivitäten.

Die „Neo-Pattaya"-Strategie ist darauf ausgerichtet, neue Möglichkeiten für alle Einwohner zu schaffen, die Umwelt zu verbessern in einer multikulturellen Gemeinschaft. Bei öffentlichen Anhörungen sollen die digitale Information und Geoinformatik von 2021 bis 2025 verbessert werden, auch zur Erholung von der Covid-19-Krise.

Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem macht Pattaya Fortschritte auf dem Weg, ein Wirtschafts- und Investitionskern der östlichen Region zu werden und eine intelligente Stadt aufzubauen, die dem Tourismus, der Wirtschaft und dem täglichen Leben dienen soll. Weiter sagte er, dass das 1,5 Billionen Baht umfassende Infrastrukturprogramm der Regierung für den östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) die jährliche Zahl der Touristen, Geschäfts- und Investitionsbesucher auf 70 Millionen steigern werde. Die digitale Transformation werde dazu beitragen, die Dienstleistungen der Regierung zu verbessern, die Bildungsungleichheit zu verringern und die Investitionsmöglichkeiten zu erhöhen. Darüber hinaus werde das digitale System auch im Transportwesen, im Tourismus, in der medizinischen Industrie und in der Stadtplanung Anwendung finden.

Das „Smart-City"-Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Pattayas Verwaltung und der Universität Burapha. Die Fakultät für Geoinformatik der Universität hat eine Strategie zur Entwicklung der Fähigkeiten von Arbeitnehmern in der Wirtschaft und im zivilen Sektor mit Kursen für lebenslanges Lernen und digitalen Innovationen entwickelt. Weiter sagte der Bürgermeister, dass Big-Data-Systeme zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen eingesetzt werden sollen, darunter ein 3D-System zur Erhöhung der Einkommen der lokalen Bevölkerung, ein geschlossenes TV-System zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und verschiedene andere Innovationen zur Erleichterung und Verbesserung des lokalen Lebens.

Kitsanai Charoenjit, Dekan der Fakultät für Geoinformatik der Universität Burapha, fügte hinzu, dass in Pattaya digitale Büros eingerichtet werden sollen, um den Papierkram zu reduzieren und es den Menschen zu ermöglichen, schnell Kontakt zu staatlichen und privaten Behörden aufzunehmen. Wenn Menschen nach Überschwemmungen, Unfällen oder Verbrechen um Nothilfe bitten, würden Beamte Drohnen schicken, um die Situation zu beurteilen, bevor sie Rettungsteams an den Ort des Geschehens entsenden. Innovationen wie diese sollten dazu beitragen, das Vertrauen der Menschen, die in Pattaya leben, zu stärken.