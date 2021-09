Von: Björn Jahner | 26.09.21

In Bangkok bringt ein Bus die Impfung. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: In Bangkok wurde ein Linienbus zu einer mobilen Impfstelle umgerüstet. Mit dem Impfbus soll sichergestellt werden, dass besonders ältere Menschen und andere Risikogruppen gegen Covid-19 geimpft werden.

Er wird in den nächsten Wochen in der ganzen Stadt unterwegs sein. Verabreicht wird in dem ungewöhnlichen Impfmobil das Vakzin von AstraZeneca. Der Bus soll dazu beitragen, dass bis Ende Oktober 70 Prozent der Einwohner der Hauptstadt vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

