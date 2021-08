Die Immigration führt keine geheime Liste

BANGKOK: Die Immigration hat bestritten, eine geheime Liste mit Namen von Personen zu führen, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen.

Der Abgeordnete der Partei Move Forward, Rangsiman Rome, will in den Besitz einer Liste mit 183 Personen gelangt sein, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen würden. Das dementierte Immigrationssprecher Oberstleutnant Cherngron Rimphakdee. Er sagte, die Einwanderungsbehörde verfüge über zwei Listen: Auf der schwarzen Liste stünden Ausländer, die andere Liste enthalte derzeit die Namen von 1.923 Personen, sowohl Thais als auch Ausländer, die per Haftbefehl gesucht würden.