Das Geisterfestival „Phi Ta Khon“ gilt als Geheimtipp und findet dieses Jahr vom 23. bis 25. Juni statt. Foto: epa/Narong Sangnak

LOEI: Der Geisterglaube ist in Thailand tief verwurzelt. Eines der bekanntesten Geis­terfeste im Königreich ist Phi Ta Khon. Das farbenfrohe und ausgelassene Fest im Bezirk Dan Sai in der Nordostprovinz Loei ist für ausländische Besucher ein ganz besonderes Erlebnis. Dieses Jahr finden die Feierlichkeiten vom 23. bis 25. Juni statt.

Beim traditionellen Phi-Ta-Khon-Festival im Bezirk Dan Sai in der Nordostprovinz Loei sind von Freitag, 23. Juni bis Sonntag, 25. Juni 2023 wieder die Geister los, wie die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) bekanntgegeben hat.

Die große Geisterparade durch die Stadt wird von einem Riesenlärm begleitet, so will es die Legende. Foto: Tourism Authority of Thailand

Riesenlärm mit Tradition

Der Festivalhöhepunkt findet am zweiten Veranstaltungstag am Samstag, 24. Juni 2023 ab 10.00 Uhr statt. Dann nämlich werden auch dieses Jahr wieder Hunderte junge Männer mit schaurig schönen Masken mit markanten langen Nasen und bunten Kostümen als Geister verkleidet tanzend vom Bezirksamt Dan Sai durch die Straßen ziehen und mit den Schaulustigen am Wegesrand ihre Späße treiben, bevor um 13.00 Uhr, wenn der Umzug wieder seinen Ausgangspunkt erreicht hat, unterhaltsame Aufführungen und der „Phi Ta Khon Contest 2023“ ausgerichtet werden. Im Anschluss erfolgen verschiedene buddhistische Zeremonien.

Profi- und Hobby-Fotografen kommen bei dem bunten Spektakel in Dan Sai garantiert auf ihre Kosten. Foto: Tourism Authority of Thailand

Im Mittelpunkt des Festes steht eine hochverehrte Buddha­figur, die feierlich durch die Stadt getragen wird. Begleitet wird das Spektakel mit einem Riesenlärm: Mit Kuhglocken und Trommelschlägen werden die Geister der Toten jedes Jahr zu neuem Leben erweckt.

Legende vom weißen Elefanten

Das Festival lockt Besucher aus dem ganzen Land an. Foto: Tourism Authority of Thailand

Das Geister-Festival hat seinen Ursprung in einer buddhistischen Legende. Sie erzählt vom Prinzen Vessandorn, der als vorletzte Inkarnation Buddhas gilt. Als dieser eines Tages voller Übermut Loei auf dem Rücken eines weißen Elefanten verließ, befürchteten seine Untertanen, dass sie mit dem weißen Elefanten auch das Glück verlassen werde. So baten sie den König, dass er seinen Sohn zur Rückkehr bewegen möge. Und tatsächlich: Der Prinz kam zurück. Die Rückkehr wurde ausgelassen gefeiert. So laut, dass selbst die Geister der Toten erwachten und den Prinzen ihrerseits freudig begrüßten, weshalb der Lärm auch heute noch einen besonderen Stellenwert beim Phi-Ta-Khon-Festival einnimmt.

Weitere Informationen erhält man beim Lokalbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Loei unter der Rufnummer 042-812.812 sowie unter www.facebook.com/TATLoei.