Von: Michael Fischer und Martin Bialecki (dpa) | 07.06.18

QUÉBEC (dpa) - Was ist nach gut einem Jahr Trump noch übrig von der westlichen Wertegemeinschaft? Der G7-Gipfel in Kanada wird darauf eine Antwort geben. Die Vorzeichen könnten schlechter kaum sein. Trump kommt mit mächtig schlechter Laune.

Es ist fast genau ein Jahr her, dass Angela Merkel in einem Münchner Bierzelt die bittere Erkenntnis vom Niedergang der transatlantischen Partnerschaft erstmals offen aussprach. Gerade hatte die Kanzlerin zwei Tage mit US-Präsident Donald Trump verbracht, beim G7-Gipfel im Ferienort Taormina auf Sizilien. Sie hatte ein einziges Desaster erlebt.

Erstmals in der mehr als 40-jährigen Geschichte des exklusiven Clubs führender Wirtschaftsmächte konnte man sich bei einem wichtigen Thema noch nicht einmal auf einen kleinsten Nenner einigen. Der Klimaschutz dividierte die 7 in 6 plus 1 auseinander. Merkels Fazit im Bierzelt: «Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt.»

Seitdem hat sich das Beziehungsdrama zwischen den USA und ihren europäischen Bündnispartnern weiter zugespitzt. Wenn die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada am Freitag in einem Luxushotel im kanadischen La Malbaie mit Trump zusammenkommen, türmt sich vor ihnen ein Scherbenhaufen auf, der die Gemeinsamkeiten dahinter kaum noch erkennen lässt.

Im Streit um das vom US-Präsidenten aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran stehen sich beide Seiten unversöhnlich gegenüber. Pünktlich zum 44. G7-Gipfel hat Trump mit seinen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auch noch den Handelsstreit mit der EU eskalieren lassen. Von Klimaschutz redet schon gar keiner mehr.

Diesmal wird es bereits als Erfolg gelten, wenn überhaupt noch eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommt. Das unterkühlte G7-Finanzministertreffen am vergangenen Wochenende gab einen Vorgeschmack darauf, was beim Gipfeltreffen in der Urlaubsidylle am mächtigen Sankt-Lorenz-Strom in der Provinz Québec zu erwarten ist.

Das Vokabular, mit dem das transatlantische Verhältnis in Europa dieser Tage beschrieben wird, könnte düsterer kaum sein. «Ein Komet ist eingeschlagen in die internationale Ordnung, ein Komet namens Donald Trump», sagte Ex-Außenminister Joschka Fischer kürzlich. Und der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht einen «Epochenbruch» in der Geschichte des Westens.

Trump selbst ist das Verhältnis zu Europa augenscheinlich ziemlich egal. Er ist vieles, ein Transatlantiker ist er gewiss nicht. Europäische Themen spielten bei seiner Wahl keine Rolle, und seinen Anhängern ist dieser Kontinent so lange sehr fern, wie ihr Präsident ihn nicht zum Teil eines globaleren Problems verzerrt: eine Welt, gebaut zum Schaden der USA.

Im Weißen Haus, schreibt die «Washington Post», sei sogar erwogen worden, dass Trump nicht zum Gipfel fahre. Er sehe das Treffen als eine Ablenkung vom nahenden Singapur-Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, und habe auf den absehbaren Streit mit den Europäern überhaupt keine Lust. Lieber fahre er zu Treffen, wo er gefeiert werde - nicht zu einem Gipfel unter Gleichen.

Besonders ärgerlich sei Trump auf Kanadas Premier Justin Trudeau, auf Merkel und auf die britische Regierungschefin Theresa May: Alle zu widerborstig, zu eigen und zu wenig gewillt voll auf Trumps Agenda einzuschwenken. Trump wolle in Kanada von niemandem belehrt werden, schreibt die «Washington Post».

Das sind alles keine guten Voraussetzungen für das Gelingen des Gipfels einer Wertegemeinschaft, in deren Gründungserklärung von 1975 steht: «Wir kamen zusammen, weil wir gemeinsame Auffassungen hegen und gemeinsam Verantwortung tragen.»

Der US-Präsident gibt nichts auf Tradition, seine Politik macht er ohne Geschichte. In seiner Welt ist er das Zentrum und alleinige Gnadensonne. Bauch und Gefühle sind wichtiger als Partnerschaft und Diplomatie. Wenn die Welt unsicherer wird, nimmt er das in Kauf, ist ja nicht seine.

Er ist am kurzfristigen Erfolg interessiert, nicht an langen Linien. Zum Gipfel nach Québec wird Trump nicht mit offenen, sondern mit verschränkten Armen kommen. Schöne Bilder wird es wie immer geben, aber nicht von der europäischen Faust in der Tasche.

James Kirchik vom US-Think Tank Brookings erkennt zwar an, dass Trump sicher eine Zäsur für das transatlantische Verhältnis sei. Ihm geht das Klagen aus Europa aber auch auf die Nerven: «Es ist viel zu früh, um etwas für tot zu erklären, das so umfassend und beständig ist wie Amerikas 70 Jahre währendes politisches, wirtschaftliches, strategisches und militärisches Verhältnis zu Europa - nur wegen der Wahl eines einzigen Mannes.»

Viele weisen in diesen Tagen fast beschwörend darauf hin, dass auch unabhängig von Trump Europa und die USA die gleichen, fundamentalen Werte teilten. Untersuchungen sehen zwar Macht und Ansehen des amerikanischen Hegemon in Europa schwinden - aber wer sollte an Washingtons Stelle treten? Wladimir Putins Russland oder der Gigant China?

Keiner von beiden. In der EU ist man sich ziemlich einig, was die Konsequenzen aus der transatlantischen Krise angeht: Europa muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen - vor allem im Sicherheitsbereich, wo man seit Jahrzehnten von der militärischen Stärke der USA abhängig ist und abhängig sein wollte. «Das Trittbrettfahren wird ein Ende haben müssen», sagt Ischinger.

Trumps schlechtes Benehmen, autokratisches Gebaren und Rücksichtslosigkeit gegenüber Alliierten spielen zwar einem seit jeher vorhandenen Antiamerikanismus in Deutschland in die Hände. Es sollte nur nicht vergessen werden, dass das Gesicht des heutigen Europa wesentlich Einsatz, Opfern und Waffen der USA zu verdanken ist - es war Barack Obama, der daran immer wieder erinnert hat.

Nüchtern bilanziert ein Diplomat in den USA den Stand der Dinge so: «Die europäische Perspektive der USA verblasst» - allerdings sei dies keine Erfindung Trumps. Der habe nur eine Vorschattierung seines Vorgängers weitergezogen. «Wir sprechen von einem Rückzug der USA als westliche Führungsnation», sagt der Mann etwas traurig. Und: «Die USA fallen in die alte Rolle einer eigenständigen, eigenwilligen Nation zurück.» Für Trumps Regierung sei die Welt eine Arena feindlicher Kräfte.